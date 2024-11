Durante la puntata a Verissimo, Silvia Toffanin ha ripreso Walter Zenga, per poi lanciargli una frecciatina, che ha provocato le risate dello studio: “Che pignolo, mamma mia! Aiutatemi”.

A Verissimo Silvia Toffanin riprende Walter Zenga

Dopo la puntata di Amici di Maria De Filippi, ieri pomeriggio a Verissimo Silvia Toffanin ha accolto in studio numerosi ospiti. Walter Zenga e suo figlio Andrea sono stati protagonisti di un’intensa intervista, a cui si è poi aggiunta anche Rosalinda Cannavò.

In un primo momento la conduttrice ha parlato con l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale e suo figlio circa il loro rapporto. Si è tornati sul passato difficile e come si è evoluto il legame. Oggi le cose tra i due vanno decisamente meglio, anche se c’è stato qualche appunto, notato anche dal pubblico, che ha portato Silvia Toffanin a bacchettare il suo ospite.

È stata un’intervista carica di emozioni, ma non è mancata qualche frecciatina. La conduttrice per esempio ha domandato: “C’è la distanza fisica ma anche quella dell’anima. Ora solo la prima, giusto Andrea?”. Prontamente alla domanda di Silvia Toffanin, Zenga junior ha risposto di sì. Prima era troppo orgoglioso e non concepiva alcune cose:

“Non capivo come si potesse essere genitore ma non nella totalità com’è stata mia madre, con cui vivevo insieme. Questo l’ho capito crescendo”.

A tale affermazione Walter Zenga ha spiegato che è stato evidente come sia stata molto più presente la mamma nella vita di Andrea e quanto questo sia stato evidente. Silvia Toffanin ha puntualizzato che nella loro storia effettivamente è andata così. L’ex calciatore però non si è detto totalmente d’accordo, sostenendo che in quasi tutte le storie la figura materna è sempre più presente. “Dipende”, ha ribattuto la Toffanin.

Il botta e risposta a Verissimo

In seguito si è tornati a parlare della lontananza fisica e dell’animo, in cui Andrea ha spiegato di aver avvertito vulnerabilità, ma l’ha fatto in modo rispettoso ed elegante. Così Silvia Toffanin ci ha tenuto a fare un elogio all’ex gieffino, oggi opinonista sportivo: “È proprio un bravissimo ragazzo. Potrebbe essere arrabbiato e invece ti vuole un bene dell’anima”, ha detto Silvia Toffanin a Walter Zenga.

Quest’ultimo però ha fatto notare come in una situazione simile, Silvia Toffanin tenda sempre dalla parte di Andrea: “Che tu in questa situazione tendi dalla sua parte è evidente, poi che tu dica che lui è bravo a me fa piacere ma non è che io sono cattivo”.

Silvia Toffanin allora ha fatto presente come in realtà lei tiene a entrambi, ma allo stesso tempo pensa comunque che nel discorso di Andrea Zenga non ha trovato rancore, ma solo tanto amore. “Logico, dev’essere così”, ha detto l’ex calciatore.

Nell’intervista sempre Walter Zenga ha detto di non voler essere chiamato “nonno” o “suocero”, ma semplicemente “Walter”. Infine quando Silvia Toffanin gli ha fatto notare di aver notato come Rosalinda gli piaccia molto, Zenga ha voluto metterci un altro punto: “Non è che mi piace.. è che…”.

A Silvia Toffanin allora è scappata una battuta: “Ma tu metti sempre i puntini sulle i, che pignolo mamma mia. Aiuto… aiutatemi”. Frase questa che ha scatenato le risate dello studio, per poi dare il benvenuto a Rosalinda Cannavò!