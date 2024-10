Ospite a Verissimo Giancarlo Magalli si è scusato con Adriana Volpe, anche lei presente in studio, dopo i numerosi scontri di questi anni.

Le parole di Adriana Volpe

Oggi Adriana Volpe è stata ospite a Verissimo insieme a Giancarlo Magalli. Oltre ad aver parlato della sua nuova relazione, si è tornati sulla faida con il presentatore e le tensioni accumulate dopo anni di tribunale e scontri social.

“Sembrava che non si arrivasse più alla fine di questa storia, nell’ultima sentenza lui era presente e avrebbe potuto non esserlo, era seduto accanto a me e abbiamo iniziato a parlare. Ci siamo raccontati come sia cambiata la nostra vita negli ultimi sette anni”, ha precisato Adriana Volpe.

In seguito la conduttrice ha anche rivelato un dettaglio dell’udienza, che ha portato alla loro pace:

“Ci siamo visti cambiati anche fisicamente dagli ultimi sette anni, il giudice ha dato la sentenza e io ho pensato che tutto questo non avrebbe dovuto inquinarmi, non volevo che mi rimanesse dentro più niente, volevo una nuova vita da quel momento, gli ho chiesto un abbraccio”.

Adriana Volpe non ha nascosto di aver sentito grande calore in quel momento, ma si aspettava delle scuse ufficiali. Momento questo che ha portato all’inserimento di Giancarlo Magalli nell’intervista.

Le scuse di Magalli ad Adriana

Fatto il suo ingressi in studio Giancarlo Magalli ha salutato Adriana Volpe (con un abbraccio) e Silvia Toffanin, per poi dare il via al confronto.

“Non è vero che mi hai detto ‘è finita Giancarlo diamoci un abbraccio’. Diciamo che io ho messo una mano sulla tua schiena e anche tu e ci siamo abbracciati”, ha detto per poi concordare con Adriana sul colloquio avuto fuori dall’aula di tribunale.

A quel punto Giancarlo Magalli ha dichiarato: “Non l’ho offesa come donna e come madre. Ho detto una cosa che si è sentita offesa e ho sbagliato e pagato per questo.” Non si è detta così d’accordo Adriana Volpe, che ha subito ribattuto: “Giancarlo perdonami ma dire certe frasi, come fai a dire che non mi hai offesa. Vuol dire che tu dopo 7 anni non hai preso coscienza”.

A questo punto Giancarlo Magalli ha chiesto scusa perché ha affermato di essere stato frainteso. Crede che se l’avesse detto a un uomo, non ci si sarebbe focalizzati sull’aspetto sessuale. Silvia Toffanin gli ha fatto presente che non può essere certo di questo e questo ha portato Giancarlo Magalli a domandare nuovamente scusa.

Infine per chiudere con un sorriso, il conduttore ha rivelato che sua figlia pare abbia pensato a un format per lui e Adriana Volpe, molto carino. Così Silvia Toffanin prima di congedarli dallo studio ha voluto sapere se accetterà:“Significa aver cancellato quello che è stato e guardare al futuro con grinta. Sarei pronta e mi toglierei qualche sassolino”, ha detto con un sorriso.

Con questo momento e un abbraccio pare essersi chiusa definitivamente la faccenda.