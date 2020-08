MagazzinoZero di Forte dei Marmi: il negozio che non c’era

Forte dei Marmi vanta il suo nuovo concept store, MagazzinoZero: uno spazio dedicato alle eccellenze italiane e apprezzato dai vip

Si chiama MagazzinoZero e promette davvero bene. Questo il nome scelto da Francesco Domenichini, Simone Molinari e Fabio Domenichini, soci del nuovo concept store. Si tratta, tra l’altro, del primo negozio del progetto di franchising appena iniziato.

La boutique MagazzinoZero ha aperto i battenti ufficialmente il 1 agosto, quando è stato inaugurato nella località marittima di Forte dei Marmi, meta apprezzata da vip e non solo che possiede già diverse eccellenze tra cui anche il Twiga Beach Club.

La città dunque vanta un punto vendita di grande valore, dedicato interamente alle eccellenze italiane. Infatti, per chi non ne fosse al corrente, si passa dall’oggettistica per la casa alla cosmesi naturale. Per aggiungere i prodotti biologici per la casa ma anche scarpe e bigiotteria di alta qualità. Insomma lo staff di MagazzinoZero, che ha realizzato questo progetto, ha pensato bene di coccolare a pieno i propri clienti, facendo trovare loro ogni tipo di ‘comfort’ per il benessere e la cura degli spazi delle proprie abitazioni.

Alla cerimonia d’apertura di MagazzinoZero sono stati ospiti tantissimi vip, che in questa lunga estate stanno infiammando i siti e giornali di pettegolezzi. Negli scatti da Fabrizio Nizza, che potete trovare nel nostro numero di Novella 2000, in edicola questa settimana, vediamo infatti Pago, cuore solitario dopo la fine della storia d’amore con Serena Enardu, oppure l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Marco Ferri.

(c) Novella 2000 n. 36 – 27 Agosto 2020

Immortalato negli scatti del MagazzinoZero anche Ignazio Moser, che tanto sta facendo parlare di sé per la presunta rottura con la fidanzata Cecilia Rodriguez. E ancora tra i presenti anche Lucas Peracchi e la dolce metà Mercedesz Henger, la quale sfoggia il suo nuovo fisico dopo un lungo periodo dedicato alla cura del corpo.

Presenti all’evento del MagazzinoZero anche Veronica Angeloni, Alessio Lo Passo o ancora Antonella Mosetti, recentemente risultata positiva ai test Covid-19.

Insomma sono davvero tantissimi i vip che hanno fatto visita a MagazzinoZero e che di sicuro non mancheranno occasione di passare per l’atelier. A tutto lo staff vada dunque il nostro miglior in bocca al lupo!

Novella 2000 © riproduzione riservata.