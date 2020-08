Sono ormai settimane che si parla della crisi che ha colpito Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due dopo ben tre anni di amore sembravano vicini al matrimonio. Tuttavia qualcosa dopo la fine della quarantena insieme sembrerebbe essersi rotto tra la sorella di Belen e l’ex ciclista. Quest’ultimo nel mentre è stato accusato di aver avuto un flirt con niente che meno che con Anna Safroncik. Tuttavia l’attrice ha prontamente smentito le dicerie, svelando quello che è accaduto in realtà. In seguito il settimanale Gente ha dato la sua versione dei fatti, secondo la quale Moser, non riuscendo ad assecondare il desiderio della sua compagna di mettere su famiglia, si sarebbe allontanato da Cecilia.

Tuttavia adesso a svelare il perché della rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stato il nuovo numero del settimanale Chi. Secondo la rivista a giocare un ruolo di rilevante importanza nella separazione tra i due sarebbe stata la troppa gelosia della showgirl, che avrebbe fatto spaventare l’ex ciclista. Questo quanto si legge in merito:

“Ignazio ha prolungato i suoi impegni a Lisbona, poi si trasferirà dalla sorella Francesca per concludere le vacanze. Nel frattempo ha silenziato i social e dal 16 agosto non pubblica alcuna immagine (almeno fino a questo momento). Cecilia invece è tornata a Milano e su Instagram si mostra in pose sexy da “ragazzina”, come si definisce lei stessa. La Rodriguez è in casa con il fratello Jeremias e la fidanzata di lui. Chi scrive (Gabriele Parpiglia, ndr) durante queste vacanze ha ascoltato la versione di Moser: innamorato della sua Cechu, non riesce a gestire la gelosia di lei. Dopo il lockdown e la convivenza forzata, ha sentito l’esigenza di vivere in libertà e “staccare”. Da quel momento è iniziato un lungo tira e molla fino alla rottura”.