1 Anche due ex gieffine del Grande Fratello Vip sono risultate positive al Coronavirus: ecco di chi si tratta e come stanno

Sono ormai giorni che in Italia sono nuovamente aumentati i casi di Covid-19. A risultare positivi alla malattia sono stati numerosi volti del mondo dello spettacolo, tra i quali Nilufar Addati, Federico Fashion Style, Andrea Melchiorre, Andrea Zenga e anche due ex tentatrici dell’ultima edizione di Temptation Island. Col passare delle ore la situazione sembrerebbe essere sempre più drastica, e adesso a confermare di essere positive al Coronavirus sono state anche due ex gieffine del Grande Fratello Vip. La prima a svelare la malattia è stata Aida Yespica, che con un lungo post sui social ha raccontato quello che è accaduto e come sta oggi.

Queste le dichiarazioni della showgirl:

“Ciao ragazzi volevo informarvi che al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone (pur non avendo sintomi) e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al COVID-19!! Per fortuna sto bene sono ASINTOMATICA. Spero passi al più presto questo brutto momento che noi tutti stiamo vivendo. Mi raccomando massime precauzioni e usiamo tutti le MASCHERINE. A presto un bacio a tutti voi”.

Tuttavia Aida Yespica non è stata l’unica a confermare di aver contratto il Coronavirus. Anche un’altra ex concorrente del Grande Fratello Vip si è infatti ammalata. Scopriamo di chi si tratta.