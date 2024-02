Magda Mancuso e Carolina Brunaccini nella Patata Bollente di GT Channel

Spettacolo

Redazione | 27 Febbraio 2024

Ha per titolo La patata bollente il nuovo format TV, in onda dal 27 febbraio 2024 scorso ogni martedì sera sul canale GT Channel (visibile in Campania e Basso Lazio sul 117 del digitale terrestre) condotto da Magda Mancuso e Carolina Brunaccini (insieme nella foto di copertina scattata da Alessandro Gatto).

Si tratta di un talk show di arte, cultura, spettacolo e intrattenimento, arricchito con rubriche dedicate alla lettura, al sociale e alla gastronomia.

Ogni settimana, in studio è prevista la presenza di tre ospiti che discuteranno un argomento “contrastati” dagli opinionisti Diego Paura e Adriana Mascia.

Al pianoforte il maestro Antonio Petrosillo.

La direzione artistica è dello stesso Diego Paura, mentre la regia televisiva di Mario Albano.