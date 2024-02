“Cileni ripieni di zucchero?”, cosa dice davvero Mahmood nel testo di Tuta Gold

Sanremo

Nicolò Figini | 20 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Da giorni ormai si sta facendo grande ironia per quanto riguarda il testo di “Tuta Gold” perché i fan ritengono che Mahmood dica una frase che ha scatenato l’ironia del web. Ma cosa c’è scritto davvero nel testo del brano sanremese?

L’ironia di Mahmood su Tuta Gold

“Tuta Gold” di Mahmood sta spopolando su tutte le piattaforme streaming dedicate alla musica. Al Festival di Sanremo 2024 è arrivata al sesto posto, ma nelle classifiche è riuscito a superare tutte le canzoni presenti nella Top 5 della kermesse. Il brano ha oltrepassato i confini nazionali ed è diventata un successo anche all’estero. Tanti, infatti, i video su TikTok in cui creator o gente comune interpretano il singolo.

In Italia, però, il suo testo è stato un po’ stravolto dai fan perché alcuni di loro hanno cominciato a dire che l’artista ha inserito una frase molto particolare. Partiamo con l’affermare che il testo racconta di una vita molto dura vissuta in periferia, le immagini descritto sono forti e si utilizzano spesso parole inglese (night, moonlight, ecc).

Qualcuno ha ipotizzato che Mahmood canti “…Cileni ripieni di zucchero” e per tale ragione sono partiti una serie di doppi sensi. Ma che cosa dice in realtà il testo di “Tuta Gold“? Questa parte che è stata stravolta dai follower dell’artista in realtà recita “Mi passerà, ricorderò i gilet neri pieni di zucchero…“. Fatto sta che anche lo stesso Mahmood ha ceduto all’ondata di meme che sono nati sul web.

Mahmood ironizza sul suo brano “Tuta Gold”

Qualcuno ha creato con PhotoShop un finto pacchetto di biscotti chiamati “Cileni” mettendo come sottotitolo “ripieni di zucchero“. E questi sarebbero i preferiti dell’ex Big di Sanremo 2024. Questa sua autoironia ha sempre divertito il pubblico ed è anche per questo che viene amato così tanto dai propri fan.