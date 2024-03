Sanremo

Vincenzo Chianese | 11 Marzo 2024

Sanremo 2024

Arrivano nuove importanti certificazioni per alcune delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024

In queste ore sono arrivate nuove importanti certificazioni per alcune canzoni in gara a Sanremo 2024. Diversi brani infatti hanno raggiunto il Disco di Platino e il Disco d’Oro.

Le canzoni di Sanremo 2024 conquistano l’Oro e il Platino

È trascorso esattamente un mese dalla finale di Sanremo 2024 e in queste settimane il pubblico sta ascoltando senza sosta le 30 canzoni in gara. Col passare dei giorni così per alcuni dei brani sono arrivate importanti soddisfazioni e ancora oggi la maggior parte dei pezzi sono in cima a tutte le classifiche. Anche quest’anno dunque Amadeus ha fatto centro e di certo questo è un grande traguardo per il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale. Poco fa come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Per alcune delle canzoni in gara al Festival sono infatti arrivate nuove certificazioni FIMI. Andiamo a scoprire cosa è accaduto. I brani di Alessandra Amoroso, Il Tre, La Sad e Ricchi e Poveri hanno raggiunto il Disco d’Oro. Ma non è finita qui.

I The Kolors infatti con la loro Un ragazzo, una ragazza hanno conquistato il Disco di Platino. Enorme successo anche per Tuta Gold di Mahmood, che dopo la fine del Festival di Sanremo 2024 è stata certificata doppio Platino. Si tratta dunque di importanti traguardi per questi artisti, che di certo sono stati tra i protagonisti assoluti di quest’ultima edizione del Festival della canzone italiana.

Nel mentre in queste settimane, come in molti sapranno, la maggior parte dei Big in gara alla kermesse partiranno per i loro nuovi tour, attesissimi da tutti i fan. Lo stesso Mahmood sta per dare il via alla sua tournée europea, che dopo una serie di show nelle principali città del continente toccherà naturalmente anche l’Italia con numerosi live che stanno già registrando diversi sold out.