Se chiudi gli occhi e ascolti il primo singolo di Francesco Monte (in arte Kinari) ti sembrerà di sentire Irama

Debora Parigi | 11 Marzo 2024

Francesco Monte, in arte Kinari, ha pubblicato il suo primo singolo. Ma molti utenti hanno notato, nella voce, una grande somiglianza con Irama. Anche lo stile è molto simile ad alcuni pezzi dell’ex vincitore di Amici. Ascoltiamo il brano di Monte.

Nel suo primo singolo Francesco Monte sembra Irama

Cosa hanno in comune Francesco Monte e Irama. A primo impatto ci verrebbe da dire che entrambi hanno preso a dei programmi di Maria De Filippi. Il primo è stato prima corteggiatore e poi tronista a Uomini e donne. Il secondo è stato allievo e vincitore di Amici. Ma da un po’ hanno in comune anche il canto, poiché anche Monte si è dato a questa disciplina con un nome d’arte: Kinari.

Ma con la pubblicazione del suo primo singolo con questo nome d’arte, “Arianna”, un’altra cosa c’è in comune con Irama. E cioè la voce. Gli utenti hanno notato questa grande somiglianza nella voce e anche nella tipologia di canzone, simile ad altri brani dell’ex di Amici. Ma ci sono anche delle tonalità in stile Fred De Palma, per essere ancora più precisi. Qui sotto abbiamo un estratto del brano:

Se leggiamo i commenti sotto a questo video pubblicato sul suo profilo TikTok, come detto vari utenti fanno notare la somiglianza tra la voce di Francesco Monte in questo brano e quella di Irama. Sicuramente il motivo della somiglianza è l’uso dell’autotune che rende la voce più metallica rispetto a quella originale della persona.

Sul suo profilo TikTok (che porta il suo nome d’arte Kinari), Monte ha pubblicato vari estratti del brano “Arianna”. La canzone, in collaborazione con Eiemgei è già disponibile su tutte le piattaforme streaming di musica. Francesco ha già pubblicato altri brani in passato, ma usando il suo nome di battesimo. Il nome d’arte è una scelta avvenuta di recente.