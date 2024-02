Mahmood fa sognare i fan e apre a un possibile duetto con Mengoni – VIDEO

Sanremo

Andrea Sanna | 8 Febbraio 2024

Un duetto tra Marco Mengoni e Mahmood è possibile in futuro? I fan ci sperano e Alessandro ha aperto a una possibilità durante la conferenza stampa al Teatro Ariston di Sanremo 2024 durante una domanda posta dai giornalisti.

Il duetto tra Mahmood e Mengoni

Mahmood dopo aver trionfato con Blanco a Sanremo 2022 è tornato al Festival con il brano “Tuta gold”. La canzone sta già riscuotendo grande successo e il cantante non può che ritenersi soddisfatto di questo importante risultato. In programma però dopo la kermesse canora ha tanti impegni da portare avanti e lla stampa ha tentato di strappargli qualche dichiarazione a riguardo.

Se al momento resta un po’ scaramantico sulla possibilità di poter accedere all’Eurovision con la vittoria di Sanremo 2024, ha risposto invece a chi gli domanda se ci sarà modo di vederlo duettare con Marco Mengoni. Poco dopo la conferenza stampa le domande per Mahmood sono proseguite e i giornalisti hanno tentato di strappargli ancora qualche dichiarazione, tra cui appunto un futuro duetto con il collega.

E Mahmood non si è tirato indietro nel dare una risposta a questa curiosa domanda. Come mostrato dal video caricato da Il Corriere della Sera, i colleghi gli hanno fatto sapere che i fan sognano una collaborazione tra lui e Marco Mengoni: “Ma sai che è vero. Ancora con Marco non è successo, con Marco non ho ancora fatto niente. Ma posso dire… chissà? Vediamo cosa succede e cosa ci riserverà il futuro”.

Ecco il video del momento in cui Mahmood ha risposto al quesito….

Sono bastate queste poche parole per mandare i fan in visibilio, che ora sognano davvero di poterli vedere lavorare insieme a qualche progetto. Certo che se così fosse un duetto tra Marco Mengoni e Mahmood sarebbe davvero esplosivo. Già il fatto che Alessandro ci abbia pensato può lasciarci qualche speranza. Staremo a vedere.