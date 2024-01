TUTA GOLD canzone Mahmood Sanremo 2024: testo e significato

Sanremo

Nicolò Figini | 30 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Mahmood porta sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2024 un nuovo brano e in molti sono curiosi di scoprire il significato di Tuta Gold così come il suo testo. Se non state più nella pelle vi diamo qualche anticipazione noi.

Il testo di Tuta Gold di Mahmood

Mahmood, il cui vero nome è Alessandro Mahmoud, porta al Festival di Sanremo la canzone Tuta Gold e i fan sono molto curiosi di scoprirne il testo. Sappiamo, come ha detto l’artista stesso, di un viaggio tra il passato e il presente “legato a un immaginario nato in estate“.

Il Big ha anche affermato che tramite il nuovo singolo potrà fare emergere un lato nuovo del suo mondo musicale. Qui di seguito possiamo lasciarvi un breve stralcio del testo della canzone Tuta Gold di Sanremo 2024:

Non era abbastanza noi soli sulla jeep

Ma non sono bravo a rincorrere

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

Ballavamo nella zona nord

Quando mi chiamavi fra

Con i fiori fiori nella tuta gold

Tu ne fumavi la metà

Tra i suoi fan c’è chi potrebbe chiedersi chi sono gli autori di Tuta Gold e chi scrive le canzoni di Mahmood. In questo caso si tratta di lui stesso, Catitti e Ettorre. Non una grande sorpresa visto che ha scritto canzoni per tanti suoi colleghi, come Elodie o Francesca Michielin.

Adesso che abbiamo visto il testo di Tuta Gold possiamo passare a qual è il suo significato.

Il significato di Tuta Gold

Ma la canzone Tuta Gold di Mahmood è dedicata al padre? Una risposta al momento non l’abbiamo perché il cantante non ha svelato nulla sul significato del brano.

Leggendo il testo possiamo capire che l’interprete parla di una vita molto dura vissuta in periferia. Le immagini descritte sono molto forti e vengono utilizzate spesso parole in inglese (night, moonlight, rave, fake, ecc…).

Per ora non ci sono altre informazioni sul significato di Tuta Gold di Mahmood. Di conseguenza vediamo quali emozioni provava poco tempo prima del debutto a Sanremo 2024…

Le parole di Mahmood su Tuta Gold a Sanremo 2024

Non è la prima volta che Mahmood calca il palco dell’Ariston ma le emozioni sono comunque molte:

“Il Festival per me rappresenta una possibilità di crescita. Per me è sempre stato un modo per svelare nuovi lati di me e della mia musica. Con questo pezzo svelerò un lato nuovo della mia impronta musicale”.

Nel corso di un’intervista disponibile su RaiPlay Mahmood ha rivelato il genere della canzone Tuta Gold e ha speso alcune parole parlando del testo e del significato: “Si tratta di un viaggio tra passato e presente“.

Per scoprire di cosa parlare effettivamente, però, dovremo attendere l’inizio di Sanremo 2024. Per ora andiamo a rivedere la lista completa dei Big…

I Big di Sanremo 2024

Adesso che abbiamo parlato del testo e del significato di Tuta Gold di Mahmood possiamo passare a vedere chi sono i concorrenti della corrente edizione.

Saranno molti i Big che sfileranno sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024 nel corso delle cinque serate. Andiamo a vedere chi ci sarà oltre a Mahmood con la sua Tuta Gold. La lista completa:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click Boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Riuscirà a piazzarsi sul podio al termine delle serate del Festival di Sanremo 2024? Scopriremo prossimamente se il testo e il significato di Tuta Gold riusciranno a colpire abbastanza il pubblico.