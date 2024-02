Mahmood è fidanzato? La Toffanin lo mette alle strette e il cantante dà una risposta definitiva

Sanremo

Andrea Sanna | 18 Febbraio 2024

Sanremo 2024 verissimo

Nell’intenso pomeriggio di Verissimo Mahmood ha avuto modo di presenziare in trasmissione. Non solo il racconto dell’esperienza sanremese e del successo con Tuta Gold, che vanta milioni di streaming, ma anche un racconto della sua vita lontana dai riflettori e in particolare l’amore!

Mahmood è fidanzato?

Oggi a Verissimo Silvia Toffanin ha avuto il piacere di accogliere uno dei cantanti più amati e apprezzati del momento: Mahmood! L’artista ha ripercorso la sua carriera e in particolare la recente esperienza al Festival di Sanremo 2024, il successo ottenuto grazie a Tuta Gold (brano tra i più ascoltati della kermesse canora) Alessandro ha anche avuto modo di raccontarsi al pubblico.

È innamorato? Da sempre Mahmood è sempre stato molto riservato in questo e non si è mai sbilanciato troppo sulla sua vita privata. Silvia Toffanin curiosa di scoprire qualcosa in più, ha fatto la sua solita domanda di rito: “E l’amore?”.

Dopo aver sorriso al quesito da parte della conduttrice, Mahmood ha risposto e ha voluto dire come stanno realmente le cose. Senza sbilanciarsi troppo il cantante ha spiegato come sta oggi. L’artista ha detto che è molto felice nell’ultimo periodo, da gennaio è concentrato sul lavoro e dunque non c’è grande tempo per l’amore. Ma quel che conta è che oggi è felice. Ha aggiunto anche che ha sofferto per amore anche quando magari non era il caso. “Quando una cosa è semplice ho bisogno di complicarla e mi dico perché lo faccio. Oggi ho meno tormenti, ma sono in un momento di gioia”, ha concluso con un sorriso.

In maniera sibillina quindi Mahmood ha detto e non detto a proposito del suo mondo lontano dai riflettori, sebbene in tanti abbiano spesso insinuato spesso e volentieri di relazioni o meno. Il cantante però non si è mai espresso troppo e con tale risposta oggi a Verissimo ha lasciato intendere di essere molto felice. Ed è questo ciò che conta, no?