Sanremo

Nicolò Figini | 18 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Maninni di Sanremo 2024 è stato allievo di Amici

Dopo una lunga attesa alcuni mesi fa sono stati rivelati tutti i cantanti che avrebbero preso parte al Festival di Sanremo 2024. Tra questi abbiamo visto personaggi noti come Loredana Bertè, Fiorella Mannoia ed Emma Marrone, la quale ha urlato di gioia quando ha appreso la notizia.

Non sono mancati anche ragazzi molto giovani e, forse, meno conosciuti come il gruppo La Sad e Alfa. Quest’ultimo aveva partecipato a Sanremo Giovani lo scorso anno ma è stato squalificato perché non ha potuto presentarsi a Roma per cantare la sua canzone inedita.

A Sanremo 2024 non è mancata la quota “Amici di Maria De Filippi“. Oltre a Emma Marrone, infatti, abbiamo trovato anche Angelina Mango (la vincitrice), Alessandra Amoroso, Annalisa, i The Kolors e Maninni. Ma chi è quest’ultimo? Forse il nome d’arte potrebbe non dirvi niente, ma se avete seguito la sedicesima edizione del talent ve lo ricorderete sicuramente.

Questo è stato lo stesso anno di Federica Carta, Andreas Muller e Riccardo Marcuzzo e Michele Merlo. Purtroppo, però, Maninni non è riuscito ad arrivare alla fase del Serale perché è stato eliminato durante l’esame di sbarramento. Tra i professori di canto comparivano, come sempre, Rudy Zerbi ma anche Alex Braga, Boosta, Carlo Di Francesco e Fabrizio Moro.

Qui sotto potete vedere una sua foto all’epoca mentre sta cantando il proprio inedito. Il suo vero nome è Alessio Mininni, classe 1997 e lo scorso anno è arrivato tra i finalisti di Sanremo Giovani con la sua “Mille porte“. Il suo è uno stile legato al pop rock e nel corso della sua carriera ha pubblicato vari singoli, come per esempio “Graffi“, “Vaniglia” o “Senza“. A Sanremo 2024 si è piazzato al posto numero 26 con “Spettacolare“.

Maninni ad Amici 16

Sanremo 2024 è stata l’occasione per fare conoscere Maninni al grande pubblico e portare le sue canzoni in tutta Italia. Vedremo quale sarà il suo il suo futuro dal punto di vista lavorativo.