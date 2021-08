Mahmood rompe il silenzio dopo l’incendio che ha distrutto la sua casa

1 Le parole di Mahmood dopo l’incendio

Due giorni fa a Milano, al civico 32 di via Antonini, un palazzo è andato in fiamme. Erano le 17:36 circa quando si è verificato il tutto. 60 famiglie coinvolte, come ha fatto sapere il sindaco di Milano, Attilio Fontana, ma per fortuna nessuna vittima. Tra gli abitanti dei vari appartamenti andati in fumo anche il cantante Mahmood, come abbiamo appreso da Il Corriere della Sera.

Sebbene qualcuno sui social, dopo quanto successo, ha avuto il coraggio di fare della becera ironia sul cantante, tantissimi sono stati invece i messaggi d’affetto nei suoi confronti. Per questo il vincitore del Festival di Sanremo 2019 ci ha tenuto a far sapere come sta e fare dei doverosi ringraziamenti. Queste le sue parole riportate tra le storie di Instagram:

“Sto bene”, così Mahmood ha voluto tranquillizzare i fan dopo l’accaduto, per poi aggiungere: “Per fortuna non ci sono state vittime”, ha spiegato. Il cantante ci ha tenuto anche a fare un doveroso ringraziamento ai Vigili del Fuoco che hanno svolto un lavoro eccezionale nel domare le fiamme e spegnere l’incendio:

“Un grazie ai Vigili del Fuoco per l’incredibile lavoro svolto e a tutti voi per i messaggi. Vi voglio bene. La vita è bella”, ha concluso Mahmood.

Storia Instagram – Mahmood

Con queste poche parole Mahmood ha rassicurato tutti e ribadito che per fortuna gli abitanti del palazzo sono usciti illesi dal disastro causato dall’incendio. Durante l’accaduto lì presente anche Morgan, che vive nel loft di fronte alla torre andata in fumo. Andiamo a rileggere le sue parole…