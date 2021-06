Il cantante di Rapide e Soldi è stato intervistato da Il Fatto Quotidiano in occasione dell’uscita del nuovo album intitolato Ghettolimpo. Nel corso dell’intervista, infatti, Mahmood ha espresso il suo pensiero nei confronti dei Maneskin. Prima, però, con Claudia Rossi e Andrea Conti ha risposto ad alcune domande sul suo nuovo progetto musicale, rivelando a quale canzone è più affezionato:

Sono molto felice di questo brano anche perché ho collaborato con un coro del mio paese, di Orosei , di cui fa parte anche la mia cugina Antonellina. Parlando così per caso, io le ho detto che volevo fare una cosa con un coro sardo e lei mi ha risposto “guarda che io canto in questo coro femminile” e così abbiamo deciso di provarci.

Difficile scegliere. Ghettolimpo rispecchia molto il mood di come mi sentivo io, perché ci ho messo tanti ricordi ma forse il dna del disco, il nucleo è un po’ “ T’Amo ” perché è la prima canzone che dedico a mia madre. Ho sempre parlato delle mie origini arabe e messo poco il luce quelle sarde che è una parte molto forte, che mi appartiene.

In seguito, quindi, Mahmood ha risposto alla seguente domanda da parte di un fan: “Cosa ne pensi del successo internazionale che stanno avendo i Maneskin? Faresti un featuring con loro?“. Questo il commento del cantante:

Se devo essere sincero non ascolto molta musica rock. Però si riconosce quando qualcuno ha qualcosa da dire, quando c’è un talento. Sono molto giovani: appoggio totalmente questa voglia che hanno di spaccare… Un featuring non lo so perché sono appena uscito col disco e pensare già ad altri featuring mi sembra di correre troppo, mi ero promesso di prendermi una “pausa mentale, però li stimo molto.