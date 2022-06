1 La foto di Mahmood

Sono mesi molto importanti questi per Mahmood. Come ormai tutti ben sappiamo lo scorso febbraio il cantante ha vinto il Festival di Sanremo insieme a Blanco, con la loro Brividi, che a oggi è una vera hit. Il mese scorso come se non bastasse il duo ha partecipato anche all’Eurovision Song Contest 2022, rappresentando il nostro paese a Torino. Contemporaneamente Alessandro ha dato il via al suo tour, e in queste settimane sta girando l’Italia intera per incontrare tutto il suo pubblico. Anche durante tutta l’estate il cantante proseguirà la tournée, e sui suoi canali ufficiali è possibile trovare le date dei prossimi live.

In queste ore nel mentre Alessandro è finito anche al centro dell’attenzione mediatica. Sui social infatti ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato e ha commosso i fan, e non solo. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Su Instagram Mahmood ha pubblicato una sua foto di quanto era bambino, e naturalmente l’immagine in pochi secondi ha fatto il giro dei social. Nello scatto vediamo il cantante con uno sguardo furbo, e in molti non hanno potuto fare a meno di sorridere alla vista di questa dolcissima foto.

In queste ore nel mentre sta circolando un gossip che coinvolge proprio Alessandro e Blanco. Secondo le malelingue infatti tra i due amici ci sarebbe stato uno screzio. Poco dopo però i due diretti interessati hanno deciso di intervenire, facendo chiarezza sulla situazione. Andiamo a rivedere tutto quello che è accaduto.