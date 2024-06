NEWS

Nicolò Figini | 7 Giugno 2024

Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su Christian e Ludovica di Temptation Island 2024. Ecco ciò che sappiamo al momento sulla coppia che approda nel reality per provare a risolvere la propria crisi. Tutto sull’età e i profili Instagram.

Chi sono Christian e Ludovica

Nome e Cognome: Christian e Ludovica

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Christian è nato a Vasto. Non sappiamo dov’è nata Ludovica

Età: Christian ha 34 anni. Non sappiamo l’età di Ludovica

Altezza: Non conosciamo la loro altezza

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Non sappiamo il loro segno zodiacale

Professione: informazione non disponibile

Figli: La coppia non ha figli

Tatuaggi: Christian non ha tatuaggi visibili, Ludovica ha dei tatuaggi.

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Christian e Ludovica età e biografia

Chi sono Christian e Ludovica di Temptation Island 2024? Sappiamo che lui è nato a Vasto e ha 34 anni, mentre abbiamo meno informazioni per quanto riguarda l’età o l’altezza di Ludovica.

Non sappiamo, per ora, chi sono i loro genitori o se hanno fratelli e sorelle. Siamo spiacenti di informarvi della mancanza di notizie anche in merito al loro percorso di studi, in quanto nel video presentazione per Temptation Island hanno solo parlato della loro storia d’amore.

Oggi dove vivono Ludovica e il fidanzato? Non viene specificato ma potrebbero abitare insieme a Vasto.

Passiamo adesso alla loro vita privata…

Vita privata

Della vita privata, sotto il punto di vista sentimentale, di Christian e Ludovica non abbiamo molte informazioni.

Sulla coppia di Temptation Island 2024 sappiamo che stanno insieme da un anno e 10 mesi, quindi si sono conosciuti tra il 2022 e il 2023.

Non abbiamo notizie su chi potesse essere la fidanzata precedente di lui o l’ex fidanzato di Ludovica. Ovviamente non mancheremo di informarvi nel caso in cui ne dovessimo venire a conoscenza.

Dove seguire Christian e Ludovica di Temptation Island 2024: Instagram e social

Ma dove possiamo seguire Christian e Ludovica sui social durante il loro percorso a Temptation Island 2024? Per il momento non abbiamo informazioni a riguardo perché non siamo a conoscenza dei loro cognomi.

Sicuramente avranno dei profili Instagram e delle pagine Facebook, ma le manterranno private così da non fare alcuno spoiler sul reality.

Christian e Ludovica a Temptation Island 2024

A chiamare Temptation Island nel 2024, come scopriamo dal video di presentazione su WittyTV, è proprio Christian perché ha bisogno di capire se Ludovica lo ama ancora:

“Siamo fidanzati da 1 anni e 10 mesi. Scrivo io a Temptation Island perché Ludovica mi ha lasciato due volte dicendo che era confusa riguardo ai sentimenti verso di me. Quando invece ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona”.

Christian conclude di averla perdonata per il tradimento, ma non sa se la fidanzata lo ama ancora oppure no. di conseguenza hanno chiamato la produzione per scoprirlo.

Le coppie di Temptation Island 2024

Passiamo, adesso, alle coppie che prendono parte all’edizione di Temptation Island nel 2024. Qui di seguito stiliamo la lista dei concorrenti che dovranno confrontarsi davanti a Filippo Bisciglia:

Il percorso a Temptation Island

Il percorso di Ludovica e Christian ha inizio durante la prima puntata di Temptation Island 2024. Al momento non sappiamo come andrà a finire la loro storia, ma vi terremo aggiornati.

(IN AGGIORNAMENTO)