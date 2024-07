È diventato virale sui social il video in cui Sarah Toscano di Amici 23 è a cena con le sue ex compagne del talent e il corpo di ballo di Battiti Live. A un certo punto della serata, quando sulle casse ha cominciato a risuonare Sexy magica, la cantante e i ballerini si sono scatenati nella sala.

Sarah Toscano show durante una cena

Quest’oggi sono tante le notizie legate ai personaggi della musica. Siamo passati dalle dichiarazioni di Tony Effe su flirt e adv a Tedua infastidito da alcuni meme sul web e la trovata di Mahmood durante il suo concerto. Anche Sarah Toscano però non sembra di certo annoiarsi. La cantante vincitrice di Amici 23 tra un instore e un altro è spesso impegnata in diverse serate di musica.

LEGGI ANCHE: Fedez a ruota libera su sei vip con cui ha litigato: “Me ne ha fatte troppe; è una testa di c***o”

Questo perché Sarah Toscano è protagonista di diversi festival estivi e programmi come Battiti Live, giusto per citarne qualcuno. E proprio prima di questo evento che ha deciso di divertirsi il corpo di ballo della trasmissione (formato anche da alcune ex di Amici e alcune sue ex compagne). Mentre si trovavano a cena tutti insieme, infatti, improvvisamente la sala si è trasformata in una vera e propria pista da ballo. Un vero e proprio show, verrebbe da dire guardando il filmato sottostante.

Sarah Toscano, come mostrato dalle immagini è parsa davvero scatenata e si è lasciata andare a un momento divertente, in cui hanno realizzato la coreografia di Sexy Magica. Dal video si legge appunto: “Un semplice post cena… stiamo scaldando i motori per Battiti Live”.

Se queste sono le premesse, sicuramente ci sarà da divertirsi a Battiti Live e Sarah ci regalerà di sicuro una performance al pari delle aspettative. Una cosa è certa: di sicuro con lei non ci si annoia mai!