Su Canale 5 dal 30 giugno 2025 va in onda Forbidden Fruit. Ecco tutte le anticipazioni e la trama della puntata della nuova serie turca.

Anticipazioni Forbidden Fruit 30 giugno

Yildiz e Zeynep sono sorelle, ma molto diverse tra loro. La prima sogna una vita fatta di lusso e agi, mentre la seconda è guidata da principi solidi e una forte integrità morale.

Per quanto riguarda Yildiz lavora in un ristorante elegante, mentre Zeynep è impiegata in un’azienda che viene acquisita dal giovane imprenditore Alihan Tasdemir.

Quando Metin lascia Yildiz perché non vuole sposare una ragazza dalle umili origini, per lei arriva una svolta. Viene assunta come assistente personale dalla signora Ender, donna potente dell’alta società, sposata con Halit e madre di tre figli.

Ma ciò che sembra solo un lavoro si rivelerà essere l’inizio di qualcosa di molto più complesso….