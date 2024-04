Maison Signore: sogno con stile

sponsor

Redazione | 18 Aprile 2024

Gli abiti da sposa firmati dall’atelier di Gino Signore compaiono questa settimana sul numero di Novella 2000 che trovate in edicola, per la rubrica Novella Sposa.

A colpire sono inevitabilmente la grande creatività, dai tagli ai materiali, e le radici solide nella tradizione sartoriale italiana.

Gli abiti Vidia e Wendy di Maison Signore

Vidia, morbidezza e sensualità

Qui sopra vediamo un abito scivolato in morbidezza, con garza di tulle e doppio spacco, completato da un sottogonna in pizzo chantilly. Il corpino a corsetto è in macramè con effetto baschina, e scende sui fianchi della modella.

Wendy, sposarsi in una nuvola

La sposa Wendy – sempre qui sopra celebra le proprie nozze con un abito in garza di tulle dalla mano impalpabile. Il vestito ha un corsetto guepier e un raffinato gioco di drappeggi. La gonna abbinata è ampia ma leggera e con uno spacco. Il tutto è arricchito dal coprispalle, con fiori di organza e seta.

Lorelai, tutto il fascino della trasparenza

La sposa Lorelai

Infine, Lorelai ha un abito dalla linea semiampia con gonna a spacco. La base del tutto è organza leggera, con un corpino dallo scollo a V e una manica lunga, interamente in macramè.

Esperienza unica nel suo genere

Scegliere un abito nella veranda Maison Signore si trasformerà in un’experience totalizzante e avvolgente!