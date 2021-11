2 I segreti di Francesca Cipriani

Energica, vulcanica e imprevedibile, Francesca Cipriani è una delle protagoniste più dinamiche e simpatiche dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP.

La sua esuberanza e incontenibilità, non certo sconosciute al pubblico, sono motivo di spensieratezza e risate nella Casa. Dal dramma della tinta sbagliata agli improbabili look, appariscenti e pieni di paillettes, Francesca è idolo dei coinquilini e del pubblico.

Ma cosa si nasconde dietro l’immagine della ragazza venuta da Sulmona ed emersa sul piccolo schermo proprio col Grande Fratello nel lontano 2006?

A raccontarci i suoi trascorsi è Rita De Michele, mamma di Francesca Cipriani che spesso è apparsa anche in TV per difendere la figlia. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 per il numero che trovate in edicola da stamattina, la signora De Michele dice al giornalista Armando Sanchez:

“Francesca è stata bullizzata da piccola, ha sofferto per la separazione tra me e mio marito e ha avuto una malformazione al seno che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo. Ciò che fa adesso, pur sembrando bislacco e fuori dal comune, è un riscatto”.

Nel passato di Francesca Cipriani, dunque, ci sono esperienze non facili che la showgirl è stata capace di superare però attraverso l’ottimismo e la giusta attitudine verso il futuro.

Determinata a rendere il suo aspetto più vicino all’immagine che dentro sentiva di avere, Francesca è come sappiamo ricorsa diverse volte alla chirurgia estetica. Come l’ha presa la sua famiglia?

“Al primo intervento chirurgico fatto per una gravissima deformazione al seno non ero contraria, gliel’aveva prescritta il dottore. Avevano scambiato addirittura la patologia di Francesca per la sindrome di Poland, che è caratterizzata dall’assenza totale o parziale del muscolo pettorale. Non aveva altra scelta. Per i successivi non ero d’accordo, ma le sono stata sempre vicina, ogni madre vuole la felicità per i figli”.

L’assenza di papà

Il privato di Francesca Cipriani è stato tuttavia segnato anche dalla dolorosa separazione dei genitori. Per molto tempo l’ex Pupa non ha accettato di vedere i mamma e papà lontani, avvertendo a lungo andare soprattutto l’ingombrante assenza della figura paterna.

Rita De Michele spiega perciò l’attaccamento (apparso esasperato) di Francesca al fidanzato Alessandro con il bisogno della showgirl di compensare quell’antica mancanza.