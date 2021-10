1 Le lacrime di Francesca Cipriani

Non c’è pace per Francesca Cipriani nella Casa del Grande Fratello Vip! Per la terza volta di fila l’ex Pupa sbaglia nuovamente la tinta per i capelli e disperata è scoppiata in lacrime. Durante la puntata di venerdì la gieffina aveva ricevuto tutto il materiale per risolvere il problema. L’occorrente, però, ancora una volta, non ha riparato il danno.

Così entusiasta di poter finalmente riavere il suo colore di capelli, Francesca Cipriani si è fatta dare una mano dalle altre concorrenti. Tutte insieme si sono così spese affinché la loro compagna di viaggio riavesse il suo tanto amato biondo cenere. Ma il dramma è dietro l’angolo!

Atteso il tempo di posa per fare in modo che il decolorante schiarisse i capelli, la vippona si è detta poco soddisfatta del risultato ottenuto e ha cominciato a piangere a singhiozzi, in preda al nervosismo. Ha detto di sentire un fortissimo bruciore alla cute (molto irritata) e ha così chiesto il supporto delle altre concorrenti:

“No ragazzi non è venuto. Sono macchiata e il colore non è stato messo bene. Fate qualcosa aiutatemi, io non riesco da sola a farlo. Fate venire Lulù o Soleil. A loro riescono queste cose. Oddio no, non sono biondi i capelli sono verdi. Sono arancioni e verdi, verdi! Raga questo è verde sul serio. Non prendetemi in giro, ditemi la verità che io ci vedo”, si legge su Biccy.

A seguire ad arrivare soccorso di Francesca Cipriani si sono prestate Jo Squillo e Clarissa Selassié. Le due sono riuscite a togliere il verde che compariva, ma hanno fatto un altro danno. Dal verde si è passati a una chiazza gialla, che ha fatto piangere nuovamente la gieffina:

“Oddio no, io così non mi vedo amore. Dove vado in questo stato? Tesoro non posso andare in giro così. Basta ragazzi sono disperata non posso andare in giro conciata in questo modo. mi sta bruciando anche la testa, ve lo giuro. Chiamate qualcuno vi prego, mi brucia tantissimo giuro ragazze brucia forte, giuro. Voglio andare via non posso andare così, ahia”. (QUI IL VIDEO)

Insomma per Francesca Cipriani non sembra esserci proprio una soluzione, ma lei non si arrende! Cambiando argomento, di recente, la concorrente ha rivelato un retroscena…