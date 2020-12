1 Ecco la reazione della mamma di Tommaso Zorzi alla pace fatta tra il figlio e Stefania Orlando

Nel corso degli ultimi giorni molte sono state le diatribe tra l’influencer milanese e Stefania Orlando. Tante forse le incomprensioni che li hanno circondati. Pare, però, che adesso abbiano chiarito un punto in particolare, ovvero quelle delle nomination e la mamma di Tommaso Zorzi ha reagito proprio a questa scena su Instagram. Partiamo però con ordine.

Il giovane concorrente del Grande Fratello Vip e la sua amica e compagna di avventura, nella puntata del 13 dicembre 2020, hanno avuto uno screzio. Infatti lui l’ha nominata per andare a rischio eliminazione e lo ha rivelato a tutta la Casa subito dopo aver compiuto l’atto. Lei, anche se ha affermato di non esserci rimasta male, in realtà ha poi confessato che non se lo sarebbe mai aspettato. Per fortuna, però, le cose hanno trovato una soluzione di recente.

I due, quindi, hanno avuto un dialogo nel giardino della Casa, in disparte da tutti gli altri. Gli spettatori hanno visto scorrere qualche lacrima e diversi abbracci. La mamma di Tommaso Zorzi ha visto tutto quanto tramite un video su Instagram e la sorella di lui l’ha postata nelle proprie Stories. Qui di seguito possiamo vederlo.

Tommaso e Stefania fanno pace: la reazione della mamma di Zorzi.#GFVIP pic.twitter.com/qFVBFVmzLa — disagiotv (@disagio_tv) December 16, 2020

Ma cosa si sono detti i due amici? Lui ha confessato che ha avuto l’impressione di vederla allontanare da lui e ha avuto paura. Forse ha provato anche un po’ di gelosia, ha ammesso. Nell’ultimo periodo l’ha vista avvicinarsi di più agli altri e, quindi, ha avuto dei dubbi. La Orlando, tuttavia, lo ha subito tranquillizzato e stretto tra le sue braccia. Lo ha rassicurato dicendogli che niente e nessuno potrebbe separarli. Lei lo mette al primo posto e gli vuole bene. Insieme possono parlare di qualsiasi cosa.

Vediamo però, cosa avrebbe generato la nomination e il chiarimento successivo al quale anche la mamma di Tommaso Zorzi ha reagito. Continuate a leggere per capirlo.