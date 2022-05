Mammamai! La consacrazione musicale di Federico Fellynium

Quando si parla di rivelazione, le radici della parola sono lontane: dal latino “rivelatio”, ovvero una corretta rilettura dei “segni dei tempi”, secondo i quali occorre trarre dal ricco tesoro della scoperta “cose nuove e cose antiche”. Così si può descrivere Federico Cornale, alias Federico Fellynium, che negli anni è riuscito a usare il fuoco delle canzoni della nostra tradizione trasformandolo in musica nuova, facendo suo uno strumento potentissimo in grado di comunicare tutte le sue emozioni, trattare temi sociali e permettergli di evolversi e migliorare.

Mammamai! è l’ultimo fiore sbocciato del suo percorso musicale, e sin dalle prime note si scorge la complessità del tema, un nuovo ritmo e un messaggio che arriva chiaro.

Federico Cornale non è un volto nuovo. Ha già varcato il palco di Mediaset diverse volte, compreso il famoso programma di Maria de Filippi Tu si que vales.

Showman, artista e cantautore, da tempo si cimenta nel mondo del teatro con spettacoli e musical, fino a diventare il presentatore di diversi festival canori in tutto il Veneto.

E non solo. I suoi video di gastronomia, cura della persona e viaggi hanno un grande seguito sui social.

You don’t understand, Non mi vergogno, Andare via e La vita sono gli inediti, da lui stesso scritti, più celebri che hanno preceduto Mammamai! e che affrontano temi importanti come la fiducia in se stessi, il bullismo e il cyber-bullismo. Con quest’ultima canzone, Fellynium consacra ancora una volta il suo amore per la musica, qualcosa di nuovo e più maturo. Un artista a trecentosessanta gradi da conoscere e ascoltare, ancora e ancora.

a cura di Mattia Pagliarulo

