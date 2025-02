Con un messaggio sui social la manager Marta Donà ha rotto il silenzio dopo illazioni e teorie sulla vittoria di Olly al Festival di Sanremo.

Le parole di Marta Donà

È la donna dei record. Marta Donà, manager tra le più apprezzate, in questi anni ha costruito davvero tanto. L’ha fatto con i Maneskin e si è ripetuta poi con Marco Mengoni, Angelina Mango e adesso con Olly. Negli ultimi cinque anni ha vinto ben quattro volte il Festival di Sanremo e un Eurovision con i suoi ragazzi. Numeroni poi anche se si guardano le classifiche musicali e i concerti.

LEGGI ANCHE: Olly arriva allo stadio e i tifosi della sua Sampdoria lo accolgono cantando Balorda Nostalgia

Ebbene se fino a oggi Marta Donà è sempre stata elogiata da parte di tutti, con la vittoria di Olly all’ultimo Festival di Sanremo 2025 sono fioccate non poche critiche. Alcune delle quali anche pesantissime. C’è chi l’ha addirittura accusata di aver manipolato il trionfo del cantautore genovese. Una follia!

Trascorse ormai le giornate sanremesi, adesso è arrivato il momento di parlare e non stare più a guardare. Attraverso il suo profilo Instagram, dopo giorni di silenzio, Marta Donà ha voluto esporsi e dire la sua per la prima volta. La manager ha espresso per iscritto quanto vissuto durante il Festival di Sanremo, le sensazioni avute e tutto quello che è ruotato intorno a lei e al suo nome:

“Ho il privilegio di fare del mio lavoro la mia vita. Mi fa sorridere (e mi ha anche fatto piangere) come il mio nome, in questi giorni, sia stato usato. Non ho mai pensato di poter essere al centro dell’attenzione proprio perchè vivo per porre al centro gli altri, è ciò che mi dà orgoglio e soddisfazione. Costruire insieme, immaginare, crederci fortissimo, condividere sono alcune delle cose che mi muovono da sempre”.

Marta Donà ha spiegato di non avere mai avuto paura di fare bene qualcosa, ma in questi giorni ne ha avuta parecchia, anche se durata poco. Fortunatamente il bene che la circonda l’ha aiutata a vivere sopra le cose, sorvolare “e delicatamente poggiarmi avendo ben impresse le immagini di ciò che ho vissuto, come diapositive di una vita. Senza retorica dico grazie”.

Dopo aver ringraziato il suo team straordinario, ha voluto ringraziare tutti coloro che sanno come sono i suoi occhi quando è felice, ma anche quando è triste e nonostante tutto non hanno mai smesso di sorridere, anche con le lacrime. A quel punto Marta Donà ha rivolto un ultimo pensiero:

“Grazie Francesca, Alessandro e Federico che mi avete fatto vivere una settimana immersa nell’arte e nella musica. Questo è il mio privilegio ed è l’unica cosa che conta”, ha concluso.

Traguardi conquistati e tanti ancora da raggiungere. Chapeau!