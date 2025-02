Con grande orgoglio i genitori di Olly hanno commentato la sua vittoria al Festival di Sanremo 2025 in un’intervista: “Ci è piaciuto tantissimo”.

Mentre si gode il successo dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2025, che gli è valso anche sold out e una vendita di biglietti chiusa letteralmente in 30 minuti, Olly resta con i piedi per terra e rivolge sempre un pensiero alla sua famiglia, in tutte le interviste che realizza.

Il primo messaggio, infatti, è andato proprio a loro quando Carlo Conti l’ha incoronato vincitore dell’ultima edizione della kermesse canora. In conferenza stampa ha poi raccontato di aver chiamato il suo papà appena dopo la vittoria e ha ammesso che sarebbe stata una telefonata “surreale”, per poi aggiungere: “Ringrazio lui e mia madre per avermi messo al mondo e per non avermi mai ostacolato”.

Grande curiosità dunque non c’è solo intorno a Olly, ma anche verso la sua famiglia. Sappiamo che suo papà si chiama Mario Olivieri e nella vita fa l’avvocato civilista. A DiPiù TV il signor Olivieri si è detto davvero molto soddisfatto, sia per la canzone che per la sua sensibilità, educazione e garbo dimostrato:

“Nella prima serata ha stretto la mano a Carlo Conti, a Gerry Scotti e ad Antonella Clerici proprio come gli è stato insegnato da me e da sua madre, in casa, ma anche sui campi da rugby, che ha frequentato a lungo”.

Prima di questa chiacchierata né il papà né la mamma di Olly avevano mai parlato alla stampa. Hanno sempre preferito lasciare andare tranquillo il cantante e si sentirebbe in imbarazzo altrimenti. Però è felice dei tanti complimenti che riceve da parte delle persone che incontra e li porta a casa con orgoglio. Si augura ovviamente che Federico possa proseguire mostrando sempre i valori da loro insegnati:

“La mia speranza è che continui a essere un ragazzo educato, sempre, perché ritengo che l’educazione sia alla base di tutto. Sono orgoglioso di quello che fa e della carriera che si sta costruendo”.

Anche la mamma di Olly non è di certo famosa. La signora si chiama Maria e fa il magistrato. Anche lei, così come suo marito, non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo. In generale il cantante riguardo ai suoi cari aveva detto a Vanity Fair ancora:

“Io in famiglia sono un po’ la pecora nera ma ci vogliamo molto bene. Ho frequentato l’università perché i miei mi hanno insegnato a non buttare via le opportunità”, ha detto ancora Olly.

E proprio quelle opportunità che Olly ha deciso di cogliere al volo e che stanno portando a tante soddisfazioni!