Effetto Olly! Non solo i live nei palazzetti, anche il concerto all’Ippodromo è già sold out. E pensate: sono bastati appena 30 minuti. Ecco quanti biglietti ha venduto il cantante per questo evento.

Olly, il live all’Ippodromo è già sold out

Se volessimo utilizzare il titolo di una sua canzone, potremmo sicuramente dire: “DEVASTANTE”! Specie dopo i risultati delle ultime ore. Ma partiamo per ordine. Quello che sta facendo Olly negli ultimi anni è qualcosa di davvero incredibile. Seguito da un team pazzesco (guidato da Marta Donà), il cantante in poco tempo ha non solo raggiunto le vette delle classifiche musicali, sfornando pezzi amatissimi, ma ha anche portato a casa il Festival di Sanremo 2025.

Olly è ancora incredulo di aver inciso il suo nome nella lista dei Big che hanno portato a casa il tanto ambito Leoncino d’oro. Eppure è tutto vero e chissà quante altre soddisfazioni e avventure lo attenderanno. Una su tutte? Il live all’Ippodromo Snai di San Siro. Una data che l’artista ha annunciato ieri 20 febbraio per “celebrare” con tutta la sua gente quello che è stato e che sarà! L’appuntamento è fissato per il 4 settembre 2025, ma se state cercando un biglietto farete fatica a trovarlo.

Come mai? Vi starete domandando forse. Ebbene Olly nel giro di 30 minuti dall’apertura per la vendita dei biglietti ha già registrato sold out con ben 34mila biglietti venduti. Un risultato davvero clamoroso solo a pensarci, ma che dimostra quanto il cantautore genovese sia entrato nel cuore di tante persone, che ora non vedono l’ora di ascoltarlo live.

Pensate che non è tutto, dato che il cantante nei mesi a venire sarà protagonista nei palazzetti in giro per l’Italia. E indovinate? Anche in questo caso le date sono tutte completamente esaurite. Sold out ci sono già i live di Firenze, Bologna, Torino, Milano, Roma e Bari. Tutti concerti previsti per il 2026. Il tour che vedrà Olly sarà il primo nei palazzetti italiani e assisteremo a questi show tra l’autunno del 2025 e la primavera del 2026.

Tutta vita e tanta bella musica con Olly. Siete riusciti anche voi ad acquistare il vostro biglietto?