Serata magica per Olly. Da grande tifoso della Sampdoria il cantante ha raggiunto lo Stadio Marassi di Genova per festeggiare la vittoria di Sanremo. I supporter blucerchiati l’hanno accolto intonando “Balorda nostalgia” (e persino degli striscioni).

Olly accolto dai tifosi della Samp

Che serata per Olly! Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2025, come promesso, il cantante è tornato a casa, nella sua Genova. Ha avuto modo e tempo da trascorrere con le persone a lui care, ma anche di fare un salto allo Stadio Luigi Ferraris, noto anche come Marassi (quartiere della città).

Non tutti sanno forse ma Olly è un grande tifoso di calcio e nello specifico tiene molto alla Sampdoria che, proprio ieri, ha affrontato una partita molto importante con i primi della classe del Sassuolo. La squadra doriana attualmente milita in Serie B e non sta affrontando un periodo facilissimo (sono sedicesimi in classifica). Per tale ragione una bella carica da un supporter d’eccezione come il cantautore genovese è stata più che gradita.

Il match è finito 0-0, ma comunque in ogni caso Olly si è molto emozionato ed è stato accolto come un vero Re allo Stadio. C’era persino uno striscione con un pezzetto della sua canzone “Ma come te lo devo dire, ‘sta vita non è vita senza te”. Il cantautore è stato osannato da parte dei presenti, che gli hanno chiesto selfie, autografi, abbracci. Ma il cantante ha potuto anche godersi lo spettacolo: vedere un intero impianto intonare il suo brano.

Per Olly è stata una botta di vita incredibile, tanto da non riuscire a contenere l’emozione per il momento vissuto. Ci ha tenuto a ringraziare tutti per il calore mostratogli, come potete vedere da questo meraviglioso video sottostante, diventato virale sui social.

ico ti meriti davvero tutto questo pic.twitter.com/PmZfgsio77 — (@ssanguemisto) February 21, 2025

Non capita tutti i giorni di poter sentire il proprio brano allo stadio (specie se del club a cui tieni)! E Olly questo lo sa molto bene. Era già successo peraltro (sponda Genoa però) con Bresh e Alfa. Il primo per esempio ha anche scritto un brano, Guasto d’amore, dedicato proprio alla squadra del Grifone, divenuto poi un inno per tanti tifosi.

Calcio e musica si mescolano e questa senza dubbio è un’altra gran bella vittoria per Olly e per chi come lui fa questo lavoro e tiene alla sua squadra del cuore.