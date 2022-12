Sarah Altobello, il manager difende l’artista e poi confessa: “Se me lo chiedesse la porterei all’altare” (INTERVISTA)

Gossip

Niccolo Maggesi | 15 Novembre 2022

Simona Caldarone attesa a Pomeriggio 5

Simona Caldarone, che Novella 2000 ha intervistato la settimana scorsa, è attesa nella puntata di Pomeriggio 5 che andrà in onda domani mercoledì 16 novembre. La Caldarone, che è medico e opera a Roma, dichiara di aver avuto una storia di tre anni e mezzo con Francesco Mango, neosposo di Viola Valentino. La versione di Simona è stata confermata da Mango e dalla compagna in diretta TV ieri, sempre davanti alle telecamere di Pomeriggio 5.

In particolare, Viola Valentino ha spiegato che Francesco ha avuto a lungo un’amicizia ambigua con Simona, amicizia alla quale il compagno avrebbe però messo fine una volta sposatosi.

L’intera vicenda, per come Francesco e Viola l’hanno dipinta sul piccolo schermo, appare tuttavia a dir poco confusa. Non è infatti ancora chiaro quando, esattamente, Francesco abbia smesso di frequentare Simona, che a noi ha detto di averlo sentito fino al giorno prima delle nozze. Da non sottovalutare poi gli appelli di alcuni amici di Viola, come l’ex Isola dei Famosi Viviana Bazzani, che danno una lettura “tossica” del rapporto tra la cantante e il giovane promoter. La stessa Vladimir Luxuria ha rivelato che persone vicine alla Valentino avrebbero respinto l’invito al matrimonio della cantante non volendo assecondare il suo legame con Mango.

Una rettifica del direttore Roberto Alessi

Ad ogni modo, Simona Caldarone ci aveva spiegato che la Valentino sarebbe sempre stata al corrente del suo rapporto con Francesco, dipingendo l’interprete come “complice” disinteressata. Viola ha invece obiettato di amare il compagno, di essere felice con lui (ma di apparire malinconica per altri problemi privati), e di ritenere che Francesco dichiari il vero quando dice di volerle bene e aver chiuso con Simona.

Nel caos generale dovuto alle dichiarazioni dell’uno e dell’altra, il nostro direttore Roberto Alessi ha domandato se Simona abbia ospitato veramente Francesco e Viola a casa sua a Roma, anche per un mese.

In realtà bisogna rettificare – e del resto la stessa Viola Valentino lo ha subito negato – che Simona Caldarone ci aveva detto di aver ospitato più volte Francesco, non Viola, sotto il suo stesso tetto. Con Viola, Simona Caldarone si è talvolta sentita ed ha anche avuto altri incontri. La cantante ha per esempio svelato che con la “rivale” ha assistito il compagno ricoverato per un malore in ospedale.

Ora i tempi sarebbero maturi per un confronto vis a vis tra le parti, confronto invocato dallo stesso Francesco Mango davanti a Barbara d’Urso. Secondo le nostre fonti, Simona Caldarone sarà in studio a Pomeriggio 5. Viola e Francesco, invece, ci saranno o preferiranno sottrarsi al faccia a faccia?