Morta l’attrice Ludovica Bargellini: aveva recitato per Sorrentino

Ludovica Bargellini ha perso la vita

Ludovica Bargellini, 35 anni, lavorava come attrice e in queste ultime ore è giunta notizia della sua prematura scomparsa. Come riporta anche il sito Roma Today, infatti, la causa del decesso è un incidente avvenuto tra via Colombo e via di Grotta Perfetto nella zona di Montagnola. Era nata a Pistoia e il trasferimento nella Capitale era dovuto agli studi presso il Centro Sperimentale di Cinematografia.

La dinamica dell’incidente, per il momento non è ancora certa. Le Forse dell’Ordine, infatti, stanno ancora indagando. Pare che stesse rientrando a casa quando, all’improvviso, ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon. L’auto è finita prima contro uno spartitraffico per poi schiantarsi a un muro. Tra le ipotesi fatte, per adesso, non si esclude un colpo di sonno. Dopo essere stata liberata dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stata portata d’urgenza in ospedale.

La corsa, per, è stata inutile. Sembra che Ludovica Bargellini sia morta pochi minuti dopo l’arrivo all’ospedale Sant’Eugenio a causa delle condizioni critiche. Ma chi era Ludovica e soprattutto quali lavori ha fatto nel corso della sua carriera? Tra i ruoli di maggior successo possiamo ricordare, senza ombra di dubbio, quello avuto nella serie TV The Young Pope con Jude Law, diretta da Paolo sorrentino.

Tra gli altri lungometraggi, inoltre, possiamo citare “Non c’è tempo per gli eroi” di Mugnaini, “Dylan Dog vittima degli eventi” di Claudio di Biagio, “Palato assoluto” di Francesco Falaschi. Ha preso parte anche a degli spot televisivi per Campari e Sky – NOW TV. Oltre che attrice, Ludovica era anche costumista e artista. Spesso, infatti, sul suo profilo Instagram pubblicava anche dei suoi dipinti. Noi di Novella2000 porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi famigliari e a tutte le persone che la conoscevano e le volevano bene.

