1 Il commento dei Maneskin su Achille Lauro

Il performer che l’anno scorso è stato concorrente, ha fatto il suo ritorno sul palco dell’Ariston come ospite fisso. Lo vedremo, infatti, in tutte e cinque le serate in altrettanti quadri provocatori e sicuramente fuori dal tipico contesto sanremese. Tanti lo criticano, ma tanti altri lo apprezzano. Fanno parte del secondo gruppo, per esempio, i Maneskin, i quali sembrano aver acclamato l’esibizione di Achille Lauro sui social.

Il gruppo uscito da X Factor ha portato sul palco di Sanremo il brano “Zitti e buoni“. Verso la fine della serata, poi, hanno voluto commentare con un tweet ciò che avevano visto sul palco grazie al cantante veronese. Ecco, perciò, le parole esatte usate da loro:

Comunque complimenti Achille Lauro, sempre un grandissimo performer, però ora restituisci il cristallo del cuore a Sailor Moon.

Un commento ironico quello dei Maneskin nei confronti di Achille Lauro, che però non vuole assolutamente essere derisorio. Anche loro, infatti, specificano che si tratta di un “grandissimo performer“. Fanno solo una battuta in riferimento alla somiglianza dell’outfit della prima serata con quello di uno dei personaggi dell’anime giapponese Sailor Moon.

Chissà se Achille Lauro risponderà alle parole dei Maneskin. Non ci resta, adesso, che scoprire cosa avrà in serbo per noi il cantante. Delle sue future esibizioni non sappiamo assolutamente nulla. Di certo sarà capace di sorprendere tutti ancora una volta. Le uniche informazioni di cui siamo a disposizione è che, in una delle prossime puntate, vedremo accanto a lui anche l’attore Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi.

