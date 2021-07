1 I Maneskin al Circo Massimo

Non si arresta il successo dei Maneskin. Sappiamo bene ormai che da quando la band romana ha vinto il Festival di Sanremo è arrivato un traguardo dietro l’altro e a oggi i quattro musicisti hanno gli occhi del mondo puntati addosso. La prima grande soddisfazione dopo il Festival della canzone italiana è giunta proprio all’Eurovision Song Contest 2021. Gli ex protagonisti di X Factor hanno infatti portato l’Italia alla vittoria della kermesse dopo oltre 30 anni, e tantissima è stata la gioia per questo premio. Ma non solo. Da quel momento infatti Damiano David e i suoi compagni hanno iniziato a scalare le classifiche musicali del mondo intero, diventando in breve gli artisti del momento. Il gruppo ha infatti superato cantanti del calibro di Taylor Swift, Justin Bieber, Olivia Rodrigo e anche Billie Eilish!

Come se non bastasse la band ha stretto un legame anche con Miley Cyrus, al punto che la celebre pop star ha anche iniziato a seguire i quatto musicisti. In queste ore intanto è arrivata l’ennesima soddisfazione per gli ex volti di X Factor. Poco fa infatti i Maneskin hanno annunciato che il 9 luglio 2022 terranno un concerto evento al Circo Massimo di Roma, uno dei luoghi più ambiti per suonare live. Lo show giungerà a seguito del tour italiano (già tutto sold out) e europeo, e chiuderà dunque un’annata di grande gioia per la band. I biglietti per questo concerto evento saranno in vendita dalle ore 11.00 di mercoledì 28 luglio 2021, e i fan si stanno già mobilitando per cercare di accaparrarsi un ticket d’ingresso. Questo l’annuncio di Damiano David e dei suoi compagni:

“Le date italiane sono sold out. Suoneremo con un nuovo concerto speciale al Circo Massimo la prossima estate”.

