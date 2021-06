Miley Cyrus ha iniziato a seguire i Maneskin su Instagram

Miley Cyrus segue i Maneskin

La vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest gli ha regalato una grande popolarità. Tante star internazionali sono rimaste colpite dal loro talento e se Simon Le Bon ha espresso ammirazione per loro durante la manifestazione, anche Miley Cyrus ha deciso di esporsi. La cantautrice statunitense ha iniziato a seguire la band su Instagram, realizzando (in parte) uno dei desideri di Damiano David, frontman del gruppo.

Durante l’Eurovision i Maneskin hanno rilasciato una serie di interviste e ovviamente tra le domande di rito non è mancata “Con chi ti piacerebbe collaborare?”. Ognuno di loro ha fatto un nome. Se Victoria De Angelis ha detto che vorrebbe un giorno lavorare insieme ai Royal Blood, Damiano David, invece, ha fatto il nome di Miley Cyrus. Il video ha fatto il giro del web e molte fanpage della cantante e attrice hanno deciso di divulgarlo e farlo arrivare direttamente a lei.

Ed il video, a quanto pare, non è passato proprio inosservato agli occhi di Miley Cyrus, la quale nelle scorse ore ha deciso di approfittare di questa occasione per visitare il profilo della band e lasciare un bel “segui”. Sarebbe davvero curioso scoprire la faccia che avranno fatto Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi all’arrivo della notifica da parte dell’amata artista. Ma ecco le prove, pubblicate sempre da una fanpage della Cyrus, che dimostrano come la cantante abbia iniziato a sostenere il gruppo.

Non sappiamo se tra loro vi è stato anche uno scambio di messaggi. Chissà se i Maneskin riveleranno qualcosa.

E chissà che dopo il segui, in futuro, non possa arrivare anche una collaborazione tra i Maneskin e Miley Cyrus. I sogni sono desideri….direbbe qualcuno, ed è ciò che noi auguriamo alla band di poter realizzare!