Spettacolo

Vincenzo Chianese | 13 Settembre 2023

Nuovo look per Ethan dei Maneskin

Ieri sera, in diretta dal Prudential Center del New Jersey, si sono svolti gli MTV Video Music Awards 2023. Nel corso della cerimonia di premiazione non sono mancate le emozioni e ad arrivare come ospiti sono stati anche i Maneskin. Negli ultimi due anni, come sappiamo, gli ex protagonisti di X Factor hanno conquistato il mondo intero e ormai anche oltreoceano sono delle vere star. Durante la serata la band romana ha anche portato a casa una delle ambite statuette, dopo aver vinto con The Loneliest nella categoria Best Rock. Grande soddisfazione dunque per Damiano David e i suoi compagni, che ancora una volta si confermano essere tra gli artisti più amati del momento.

Solo questa estate il gruppo si è anche esibito per la prima volta con dei concerti evento allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano. Come se non bastasse nelle prossime settimane la band arriverà in America Latina, in Australia e anche in Giappone, con una serie di attesissimi live. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà però proprio ieri sera è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Prima della premiazione, i Maneskin hanno sfilato sul red carpet degli MTV Video Music Awards 2023. Ad attirare l’attenzione è stato così Ethan Torchio, che ha mostrato il suo nuovo look. Il batterista del gruppo infatti, proprio come Damiano David, si è fatto biondo platino, e naturalmente il cambio di colore di capelli ha immediatamente fatto discutere i social.

Il cambio di look di Ethan ha tuttavia conquistato il web, e in queste ore non si è parlato d’altro che del batterista. Nel mentre gli ex concorrenti di X Factor si godono questo importante momento, e di certo anche nelle prossime settimane arriveranno per loro altri importanti traguardi.