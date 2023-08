NEWS

Andrea Sanna | 23 Agosto 2023

Maneskin

Un miliardo per Rush dei Maneskin

I Maneskin sono davvero inarrestabili dopo la loro vittoria a Sanremo prima e all’Eurovision poi. Dopo aver conquistato il mondo intero e recentemente registrato sold out nelle tappe italiane e in giro per il globo con il loro tour, il gruppo continua a macinare un successo dopo l’altro.

Come appreso da Chart data su Twitter l’ultimo album della band romana presentato a gennaio scorso ha raggiunto un altro traguardo. Il profilo social rende nota la notizia che ha di fatto superato 1 miliardo di ascolti.

Questo straordinario risultato va ad aggiungersi a ciò che fino a ora aveva raccolto il disco. Appena dopo due mesi dall’uscita, infatti, aveva guadagnato un Disco di Platino dalla FIMI.

Ora i Maneskin si preparano per l’uscita di Honey (are u coming?) e chissà quante altre soddisfazioni li attenderanno. Oltretutto vantano anche 200 milioni di ascolti con The Loneliest e Supermodel.

Presto tra l’altro si toglieranno un’altra bella soddisfazione…

La band romana torna agli VMA Awards 2023

Per l’edizione 2023 i Maneskin sono stati candidati nuovamente agli MTV Music Awards. La band dopo aver già vinto categoria Best Alternative con il brano I Wanna be Your Slave, vuole provare a realizzare il bis.

Inizialmente si pensava che la categoria Best Rock con The Loneliest sarebbe stata l’unica occasione per sentire i Maneskin esibirsi. Ma non sarà così. Questo perché MTV ha fatto sapere i performer che avranno il piacere di esibirsi agli VMAs 2023. E ovviamente ci sono anche loro.

Damiano David e compagni avranno quindi modo di mettersi nuovamente in mostra in un palcoscenico importante e ambito da tanti che fanno il loro stesso mestiere. Sul palco stavolta presenteranno proprio il nuovo singolo Honey (are u coming?).

Tra l’altro sempre il profilo Twitter dei VMAs 2023 ha fatto sapere anche chi salirà sul palco del Prudential Center in New Jersey. Oltre ai Maneskin ci saranno altri tre artisti che, insieme a loro faranno del loro meglio per aggiudicarsi lo scettro di Artista dell’anno. Tra loro figura il nome Demi Lovato, arrivata alla 14esima nomination in carriera.

Nella lista insieme ai Maneskin c’è anche Karol G, artista colombiana alla su prima esibizione agli VMA.