1 Le parole dei Maneskin

Siamo nel corso della quarta puntata del Festival di Sanremo 2021, e questa sera riascolteremo tutte le 26 canzoni dei Big in gara, tra cui naturalmente anche quella dei Maneskin. Il gruppo come sappiamo per la prima volta partecipa alla kermesse musicale e sul palco dell’Ariston ha presentato il singolo Zitti e Buoni, che anticipa il nuovo album di inediti. Nel mentre poco fa proprio la band ha eseguito una bellissima performance, tuttavia prima di entrare in scena sui social ha lanciato una frecciatina a Rosario Fiorello. Facendo una battuta infatti il gruppo su Twitter ha affermato:

“Ma vanno così spediti stasera? Fiorello, sai che c’è il norsk lundehund norvegese che ha sei dita dei piedi? Magari potresti elencarle, dai”.

Quando però poco dopo proprio Fiorello ha fatto una battuta sull’anatomia del gorilla, i Maneskin sono intervenuti nuovamente, affermando:

“Noi prima scherzavamo sul cane norvegese, ma questo ha ricominciato sul serio con l’anatomia improbabile, ora prende in giro pure il gorilla che ce l’ha piccolo MA COS’È STO BODY SHAMING GORILLA NON ASCOLTARLO SEI BELLISSIMO COSÌ COME SEI”.

Naturalmente le frecciatine dei Maneskin a Fiorello non son passate inosservate, e stanno facendo discutere gli utenti sul web. Nel mentre ad oggi la canzone della band è una delle favorite di Sanremo 2021. Che siano loro a vincere il Festival? Non resta che attendere per scoprirlo.