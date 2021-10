I Maneskin lanciano una frecciatina ai francesi nella nuova canzone Mammamia

1 La frecciatina dei Maneskin

Sono ormai mesi che i Maneskin hanno gli occhi del mondo puntati su di loro. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest 2021, la band romana ha iniziato a scalare le classifiche mondiali, ottenendo un successo inimmaginabile. Oltre a conquistare l’Europa intera infatti il gruppo ha rapito anche l’America, al punto che ha superato artisti del calibro di Taylor Swift, Justin Bieber e Olivia Rodrigo. Nel mentre Damiano David e i suoi compagni si stanno preparando agli imminenti impegni dei prossimi mesi, e numerosi saranno gli appuntamenti in programma. Qualche giorno fa infatti la band ha annunciato il primo tour europeo, che è andato sold out nel giro di pochissimi minuti. Ma non solo. A conclusione delle date italiane, esaurite già da tempo, gli ex volti di X Factor festeggeranno quest’anno incredibile con un concerto evento al Circo Massimo di Roma.

Come se non bastasse venerdì 8 ottobre i Maneskin rilasceranno la loro nuova canzone, Mammamia, che anticipa il prossimo album di inediti che verrà pubblicato nelle settimane a venire. Qualche ora fa però il gruppo ha condiviso su TikTok un’anteprima del singolo, e il video in breve ha raggiunto le 8 milioni di visualizzazioni e più di un milione e mezzo di like. Nei pochi secondi che possiamo ascoltare tuttavia i fan hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato! Pare infatti che Damiano e gli altri membri abbiano lanciato una palese frecciatina ai francesi, ricordando le accuse che erano state mosse al cantante all’Eurovision. Questa la frase incriminata, in inglese e in italiano:

“I swear that I’m not drunk and I’m not taking drugs. They ask me why so hot… cause I’m italiano”. “Giuro che non sono ubriaco e che non assumo droghe. Mi chiedono perché sono così sexy… perché sono italiano”.

La palese frecciatina dei Maneskin non è passata inosservata e i fan attendono già con ansia l’arrivo della nuova canzone Mammamia, disponibile da venerdì 8 ottobre. In attesa di ascoltare il singolo, rivediamo come Damiano si è difeso dalle accuse dei francesi.