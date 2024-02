Quando 10 anni fa Beatrice Luzzi e la sua famiglia apparvero a ‘La Vita in Diretta’ (VIDEO)

Spettacolo

29 Febbraio 2024

Andiamo a rivedere un’intervista che Beatrice Luzzi ha rilasciato a “La Vita in Diretta” nel 2014 insieme ai figli e all’ormai ex compagno Alessandro.

Beatrice Luzzi con la famiglia nel 2014

Beatrice Luzzi ha ottenuto enorme successo grazie alla fiction “Vivere” e oggi è tornata alla ribalta diventando un’amata concorrente del Grande Fratello. Fin dal primo momento ha avuto una schiera di fan su cui contare e che l’hanno difesa in qualsiasi occasione. Per tale ragione è stata eletta prima finalista della corrente edizione e adesso potrebbe anche vincere.

Mentre aspettiamo di sapere cosa accadrà in futuro guardiamoci indietro e andiamo a vedere un video proveniente dal passato. Qui di seguito è disponibile un’intervista che ha rilasciato nel 2014 a “La Vita in Diretta“. L’attrice è in compagnia dei suoi figli e del compagno Alessandro, con il quale oggi è separata ma continua ad avere un bellissimo rapporto.

Il filmato si apre con Beatrice Luzzi che parla del momento più emozionante della loro vita, ovvero la nascita di Elia: “Lo abbiamo accolto insieme, io ho partorito alle 5:00 e loro sono arrivati alle 9:00. Quando mi hanno riportato il bimbo nella culletta Valentino lo ha accolto con abbracci, sorrisi e urla di gioia. Loro due si conoscevano già“. Ha affermato che il figlio più grande le è stato spesso vicino alla pancia parlando con il fratellino e controllando.

beatrice, alessandro e i valentelia 🧡 “è stato il momento più emozionante della nostra vita” piagnucolando #GrandeFratello pic.twitter.com/h3tlExNxFU — soso (@lettoregolare) February 29, 2024

Poi a parlare è stato Alessandro che in merito al suo diventare papà ha dichiarato di essere stato travolto dalla sorpresa di avere dei figli: “Non pensavo che avrei avuto una famiglia, ma ne siamo stati travolti. Il grande cambiamento è stato con l’arrivo di Beatrice, la famiglia è iniziata in quello stesso momento“.

L’intervista poi si è conclusa con l’augurio alla coppia di un terzo figlio e il saluto di Mara Venier dallo studio de “La Vita in Diretta“.