1 Altro record per i Maneskin

Dopo un primo record raggiunto in Gran Bretagna nel mese di maggio, i Maneskin trionfano ancora! Come mostrato dalla Official Charts Company (che corrisponde alla nostra FIMI per far capire il paragone) due delle loro canzoni sono presenti contemporaneamente nella top 10 di vendita britannica. I brani in questione sono “I wanna be your slave” e “Beggin”, rispettivamente al sesto e al decimo posto della classifica.

La band romana si trova a condividere i posti in classifica con cantanti internazionali del calibro di Olivia Rodrigo e la sua Good 4 U, o The Weeknd e il suo brano Save your tears e non solo! Insomma un qualcosa di davvero incredibile.

Come riportato anche da Rockol proprio la scorsa settimana “I wanna be your slave” aveva conquistato il settimo posto in classifica. Nel 2017, nel periodo di X Factor per intenderci, i Maneskin avevano realizzato una cover dei Madcon, pezzo poi inserito anche nell’EP d’esordio Chosen. La canzone in questione è è diventata virale su TikTok dove i fan di qualsiasi parte del mondo la utilizzano per i balletti e video.

Proprio la Official Charts Company ha sottolineato come in passato nemmeno gli ABBA o Celine Dion, anche loro vincitori dell’Eurovision Song Contest, erano mai riusciti a raggiungere un traguardo come questo e portare addirittura due brani nella medesima classifica.

Un risultato davvero incredibile, se si considera anche la presenza di “Zitti e buoni“, canzone vincitrice di Sanremo e dell’Eurovision, nella chart britannica (alla numero 17 per la precisione). L’album invece si trova al 93esimo posto. Ma ovviamente non è finita qui, perché i Maneskin hanno conquistato anche l’America! Continua…