Nuovo record per i Maneskin: primo posto nella classifica mondiale

1 Ennesimo record per la band

Inarrestabili. Se dovessimo descrivere i Maneskin in questo momento probabilmente sceglieremo questa parola. La band dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2021 sta ottenendo un successo mondiale, che li porta quest’oggi a raggiungere un altro importantissimo traguardo: primi nella classifica mondiale di Spotify!

Se qualche anno fa ai Maneskin, che ricordiamo suonavano per le vie di Roma, avessero detto una cosa del genere probabilmente e non ci avrebbero creduto. Eppure ci hanno creduto e, anno dopo anno, mattoncino dopo mattoncino, tra sacrifici e determinazione, hanno ottenuto risultati incredibili.

La notizia di oggi, che ha mandato in visibilio i fan, merita di essere raccontata. Il gruppo ha conquistato, infatti, il primo posto della Spotify Global Chart, grazie al brano “Beggin”. Si tratta di una cover registrata dai Maneskin nel 2017 e contenuta nel primo EP “Chosen”. Nelle ultime 24 ore, come si legge nel post pubblicato dalla pagina Twitter Chart Data hanno ottenuto ben 7.469.689 stream. Per giorni hanno dato filo da torcere alla giovane cantautrice statunitense Olivia Rodrigo, la quale sta spaccando con la sua Good 4 u. Ma ora a festeggiare sul gradino più alto del podio sono proprio i Maneskin, mentre la cantante è scalata al secondo posto.

Record dei Maneskin

Per celebrare questo ennesimo record, i Maneskin sui social hanno pubblicato delle foto di loro da piccoli (qui per vederle), con su scritto come didascalia: “Questi bambini sono appena arrivati ​​al primo posto nella classifica globale”. Mentre nelle storie Victoria De Angelis e Ethan Torchio hanno pubblicato questo selfie, in cui hanno ringraziato tutti.

Foto storie Instagram – Ethan e Victoria dei Maneskin

Anche la pagina ufficiale di Spotify ha deciso di rendere omaggio ai Maneskin dopo obiettivo pazzesco. Insomma un successo davvero incredibile il loro. Noi di Novella 2000 e Novella2000.it facciamo i nostri più sinceri complimenti alla band! Le notizie sui ragazzi, però, non sono finite qui!