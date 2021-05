Chi è Ethan Torchio dei Maneskin? Età, fidanzata e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Ethan Torchio, batterista dei Maneskin, dall’età, alla fidanzata, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Ethan Torchio

Nome e Cognome: Ethan Torchio

Data di nascita: 8 ottobre 2000

Luogo di Nascita: Roma

Età: 20 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: batterista dei Maneskin

Fidanzato: Ethan pare sia single

Figli: Ethan non ha figli

Tatuaggi: Ethan non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @ethaneskin

Ethan Torchio età e biografia

Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo sulla biografia di Thomas Raggi. Il batterista dei Maneskin nasce l’8 ottobre del 2000 a Roma.

La sua età è dunque di 20 anni, mentre non abbiamo alcuna informazione circa la sua altezza e il suo peso.

Il padre di Ethan è un regista e il batterista ha ben 8 fratelli, nati da tre madri diverse. Durante la sua adolescenza passa molto tempo tra i set cinematografici e fin da bambino inizia a prendere lezioni di musica.

Vediamo ora cosa sappiamo sulla vita privata di Torchio.

Vita privata: Ethan ha una fidanzata?

Anche sulla vita privata di Ethan Torchio non abbiamo molte informazioni. Il batterista dei Maneskin infatti tiene molto alla sua privacy e non si sa granché su di lui.

Ciò nonostante in molti si chiedono se Ethan abbia una fidanzata o se invece sia single. Anche questa informazione tuttavia è sconosciuta, anche se pare che il musicista sia felicemente single.

In una recente intervista, proprio gli altri membri dei Maneskin hanno etichettato Torchio come quello che rimorchia di più.

Scopriamo adesso dove poter seguire Ethan sui social, in particolare su Instagram.

Dove seguire Ethan Torchio: social e Instagram

In molti si chiedono dove poter seguire Ethan Torchio sui social, e in particolare su Instagram.

Il batterista dei Maneskin, oltre alla pagina ufficiale della band, ha naturalmente anche un suo profilo personale, che vanta oltre 322 mila follower.

Proprio Instagram Ethan ama condividere i momenti più belli della sua vita privata e della sua quotidianità e ama restare in contatto con tutti i fan della band.

Vediamo ora tutto quello che sappiamo sulla carriera di Ethan, e sul percorso artistico insieme ai Maneskin.

Carriera

La carriera di Ethan Torchio inizia quando risponde ad un annuncio Facebook di una band appena nata, che è alla ricerca di un batterista. A quel punto il musicista fa la conoscenza di Damiano David, Victoria De Angelis e di Thomas Raggi, e insieme i quattro artisti formano i Maneskin, una delle band più amate del panorama musicale italiano. Il gruppo ottiene così un’enorme popolarità quando nel 2017 si presenta a X Factor 11, dove conquista il cuore dei giudici e del pubblico. Ethan e i suoi compagni così, sotto la guida di Manuel Agnelli riescono a classificarsi al secondo posto e a quel punto la carriera dei Maneskin inizia ufficialmente.

Dopo la fine del talent show infatti la band pubblica il suo primo EP, Chosen, che contiene il singolo omonimo e che scala le classifiche musicali. In seguito, il 23 marzo 2018 i quattro pubblicano il secondo singolo, Morirò da re, che diventa una vera hit. Nel settembre dello stesso anno, i Maneskin presentano il brano Torna a casa, che ottiene un successo incredibile e ad oggi è uno dei pezzi più conosciuti della loro discografia. La canzone anticipa il primo vero album del gruppo, Il ballo della vita. Per questa occasione il 24 ottobre viene proiettato in alcuni cinema il docufilm This Is Maneskin, che raggiunge un incasso pari 74.306€ con ben 6.428 biglietti venduti.

Il 30 ottobre 2020 Ethan Torchio e i Maneskin rilasciano il loro nuovo singolo Vent’anni, che anticipa il secondo disco, Teatro d’ira Vol.1, rilasciato il 19 marzo 2021. Pochi mesi dopo arriva una grande opportunità: il Festival di Sanremo.

Festival di Sanremo 2021

Contemporaneamente all’uscita del nuovo album, Ethan Torchio e i Maneskin partecipano al Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni. La canzone conquista il pubblico e così la band vince il Festival della canzone italiana.

A quel punto il gruppo di diritto viene scelto per rappresentare l’Italia per l’Eurovision Song Contest 2021, che si tiene a Rotterdam.

Eurovision 2021

A maggio 2021, Ethan Torchio e i Maneskein partecipano all’Eurovision 2021 in rappresentanza del nostro paese. Anche in questo caso la band, che accede di diritto alla finale del 22 maggio, si esibisce con Zitti e Buoni. Fin dal primo momento il gruppo viene decretato come i favoriti alla vittoria della manifestazione.

Novella 2000 © riproduzione riservata.