A Storie di Donne al bivio, Manila Nazzaro rivela il suo desiderio di diventare madre a 46 anni, ma Monica Setta con una sua frase ha gelato lo studio: “Uno l’hai perso, dolore indicibile….”

Manila Nazzaro e il desiderio di un figlio

Questo sabato è stato ricco di appuntamenti televisivi tra Mediaset con Verissimo e Rai con Storie di Donne al bivio. La trasmissione di Monica Setta è andata in onda questo pomeriggio e ha visto tra le sue ospiti, Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ha da poco sposato Stefano Oradei e ha recentemente rivelato il desiderio di diventare mamma a 46 anni, per la terza volta.

LEGGI ANCHE: Giulia Stabile è fidanzata? Cosa è successo dopo la fine della storia con Sangiovanni

Nel suo discorso Manila Nazzaro ha confessato che farà di tutto per diventare madre e che è sempre stato un suo pallino riuscire a portare avanti la gravidanza alla sua età attuale. Qui però Monica Setta l’ha spiazzata: “Tra l’altro uno l’hai perso dalla precedente relazione. Un dolore indicibile…..”. L’episodio è diventato virale sul web e questo scambio di battute sta facendo molto chiacchierare.

Più volte sono emersi dei rumor, ma nessuna conferma da parte sua e attesa oggi nel programma di Monica Setta. Proprio la conduttrice, per quanto Manila Nazzaro abbia cercato inizialmente di tergiversare, è andata dritta al punto: “È incinta?”.

“Non si sa, nel senso che tutto è possibile”, ha commentato la showgirl. “È un’estate intera che, ogni volta che pubblico una foto sui social, parte il gossip che sono incinta. Diciamo che potrebbe succedere, perché credo fortemente che realizzeremo questo desiderio. Io poi ho sempre sognato un figlio dopo i 40 anni”.

Monica Setta ha quindi domandato se magari lei e Stefano Oradei hanno pensato di intraprendere un percorso di procreazione assistita. Prima però di prendere considerazioni alternative, hanno un anno di tempo per valutare altre scelte tra cui anche l’adozione.

Spesso ha anche pensato di essere incinta durante il viaggio di nozze alle Maldive, ma si è trattato di un falso allarme. In ogni caso Stefano Oradei l’ha comunque supportata e le è sempre accanto. Per ora quindi Manila Nazzaro non è ancora incinta, come pensato da alcuni fan, ma noi facciamo il tifo per loro!