In diretta a Verissimo Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime per le nozze di Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

Le lacrime di Silvia Toffanin

Oggi pomeriggio a Verissimo c’era grande attesa per gli ospiti in studio. I neo sposi, la coppia di Uomini e Donne formata da Teresa Langella e Andrea Dal Corso, per esempio, hanno regalato emozioni fortissime. Persino Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime e si è commossa.

Di recente l’ex tronista e l’ex corteggiatore si sono sposati a Sorrento, dopo la lunga storia d’amore nata a Uomini e Donne. Teresa Langella ha fatto il suo ingresso in studio indossando l’ultimo cambio d’abito, quello della cerimonia, che porta un grande fiocco sul retro.

LEGGI ANCHE: Manila Nazzaro desidera un figlio a 46 anni, Monica Setta spiazza e gela lo studio: “Uno l’hai perso”

Dopo aver parlato dei suoi amati nonni e dello zio, che lei sente sempre vicini, Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno raccontato che il pre matrimonio a tema red party non è andato granché bene a causa di una tempesta che si è abbattuta sul luogo dell’evento.

Successivamente Silvia Toffanin ha mostrato le immagini toccanti del matrimonio, dalla preparazione al momento delle promesse in chiesa e la commozione di familiari e invitati. La conduttrice tornata in studio non è riuscita proprio a trattenere le lacrime e si è tanto commossa: «Eri bellissima, Teresa, una principessa. Si vede che vi volete proprio bene».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Andrea Dal Corso di tutta risposta ha cercato di nascondere l’emozione, ma i suoi occhi lucidi l’hanno tradito: «La frase che ci siamo ripetuti più volte è stata: Vorrei che si fermasse il tempo. Ed è stato proprio così. Io ero emozionatissimo e agitato», ha ammesso sotto lo sguardo attento e commosso di Silvia Toffanin.

Ora il desiderio è di costruire una famiglia insieme, con i giusti tempi, ma prima c’è il viaggio di nozze: «Ci ho messo 6 mesi per organizzare questo viaggio», ha ammesso Andrea Dal Corso, «La prima tappa sarà il Giappone e poi Sud Africa», ha raccontato da Silvia Toffanin.

Davvero un bel momento!