1 Manila Nazzaro spiega perché ha cambiato idea

Ieri sera è stata un’altra puntata piuttosto impegnativa per i vipponi nella Casa del GF Vip. In particolare ad attirare l’attenzione era la scelta dell’altra metà dei concorrenti sul restare o tornare dalle proprie famiglie. Tra questi Manila Nazzaro che, fino all’ultimo è parsa piuttosto incerta, come da lei stessa raccontato.

Se inizialmente Manila Nazzaro aveva confidato che forse la cosa più giusta sarebbe stata quella di fare ritorno dai suoi cari, prima della puntata è successo qualcosa che le ha fatto cambiare idea e che, lei stessa, ha comunicato all’amica Soleil Sorge: “Ti avevo fatto una promessa, voglio mantenerla”, ha detto. Parole che hanno fatto saltare di gioia l’influencer, che già aveva capito cosa volesse dire l’ex Miss Italia: “Ce la facciamo insieme, finché il pubblico non ci divide”. Così Manila ha ribattuto ancora: “Amore, il pubblico ci può anche dividere, ma cambia poco per noi”.

Un momento molto bello tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge che ha così fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro che speravano potesse continuare questo suo percorso al GF Vip…

MANILA CHE RIMANE PER LA PROMESSA FATTA A SOLEIL ❤😭#Gfvip pic.twitter.com/rncEPY8KP9 — Soleilandia 🚀 (@Soleilandia) December 17, 2021

Ma ovviamente non è finita qui. Perché durante la puntata del GF Vip Manila Nazzaro e gli altri vipponi sono stati richiamati in studio per comunicare la loro decisione. Ed è proprio qui che la gieffina ha fatto sapere che finché non sarà il pubblico a decidere che deve tornare a Casa, lei starà ben volentieri con i suoi compagni di viaggio. Ma cosa l’ha portata a cambiare idea? Ve lo diciamo con due parole: Lorenzo Amoruso.

Ebbene sì, il compagno di Manila Nazzaro è stato fondamentale per questa scelta. Andiamo dunque a sentire le sue parole a riguardo…