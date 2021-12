1 GF Vip: Manila Nazzaro potrebbe lasciare la Casa

Si allunga la lista dei vipponi pronti a lasciare la Casa del GF Vip a causa del prolungamento. Ancora i concorrenti non sanno la durata effettiva del reality (fino al 14 marzo 2022 quando si terrà la finale), ma già iniziano a pensare a ciò che potrebbe accadere. Manila Nazzaro, per esempio, ha avuto un momento di sconforto e ha confidato che non crede di poter riuscire a continuare questa avventura per molto tempo ancora. Così come lei anche Aldo Montano e Francesca Cipriani (e non solo) hanno affermato lo stesso.

Come già si vociferava nella scorse settimane, Manila Nazzaro sembra avere le idee chiare a riguardo e non crede di poter stare ancora lontana dalla sua famiglia, specialmente ora che si avvicinano le festività natalizie. Come riportato da Biccy, infatti, l’ex Miss Italia ha dichiarato:

“Io non so se ce la faccio, se ne vale la pena. Ho i miei bambini. Noi ci facciamo prendere dall’entusiasmo, ma ragazzi è troppo difficile”.

Manila Nazzaro, come per sua stessa ammissione, non sembra avere più delle motivazioni per restare al GF Vip:

“A breve ci chiamano uno alla volta in confessionale per dircelo? Ok bene almeno lo sapremo. Io dovrei avere una motivazione per restare. Questa però non la trovo adesso. Inutile che mi ostino, va bene tutto, ma ho una vita fuori. Se qui non costruisco niente mi sento inutile. Se non mi sento utile, per me non ha più un senso restare”.

Ancora Manila Nazzaro ha qualche giorno per pensarci. Cosa deciderà di fare? Nel mentre sull’argomento è intervenuto anche il suo compagno Lorenzo Amoruso…