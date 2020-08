C’è grande attesa per la partenza del GF Vip 5 (in onda su Canale 5 da metà settembre) di Alfonso Signorini. E se ieri siamo venuti a conoscenza della presenza di Antonella Elia nel ruolo di opinionista, nel reality potrebbero aggiungersi altri due nomi di quest’ultima edizione di Temptation Island. Facciamo riferimento a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Secondo l’indiscrezione lanciata da Francesco Fredella su Libero Quotidiano, la coppia potrebbe partecipare al programma come unico concorrente. Ma leggiamo quanto riportato dal sito:

“Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso amati da tutti. E adesso per loro potrebbe arrivare il Grande Fratello Vip. La Rete li promuove. Anzi li vorrebbe in quel reality. E sembra che la voce sia arrivata anche ad Alfonso Signorini. L’ex miss Italia, dopo Temptation island, potrebbe essere una delle super concorrenti del reality Mediaset. Insomma, la più quotata al momento. Manila, speaker di Radio Zeta, ha conquistato tutti a Temptation dimostrando il suo lato più bello. Ma anche Lorenzo Amoruso, ex calciatore, è stato promosso a pieni voti. Il suo modo di fare, paziente e riflessivo, potrebbe essere la cifra: quello che serve ad un programma come il GF Vip. E se Signorini dovesse decidere per la coppia Manila – Lorenzo? “Potrebbero gareggiare come un solo concorrente”, ci spiffera una fonte ben informata. Colpi di scena dietro l’angolo. Il matrimonio durante il reality?”.