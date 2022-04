1 A Verissimo Manila punge Caterina Balivo

Manila Nazzaro, a distanza di una settimana dall’ultima intervista a Verissimo, stavolta è ritornata in compagnia di Miriana Trevisan. Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 lei due hanno instaurato una bellissima amicizia, che stanno coltivando anche ora che il reality si è concluso. E di questo si è a lungo parlato anche con Silvia Toffanin.

Ma la conduttrice ha voluto affrontare anche un’altra situazione. Si è tanto discusso del rapporto tra Manila Nazzaro e Caterina Balivo. Le due in passato hanno partecipato alla stessa edizione di Miss Italia, dove l’ex gieffina ha vinto, mentre la conduttrice è arrivata terza. Entrambe in distinte occasioni avevano dato la loro versione dei fatti. Oggi a Verissimo Silvia Toffanin ha voluto sapere qualcosa di più:

“In realtà sembra che lei avesse detto che io non l’ho salutata negli studi di un programma televisivo. Può succedere, soprattutto due giorni dopo le elezioni di Miss Italia, che sei veramente dentro a una centrifuga. In qualche maniera lei non sia stata molto amichevole nei confronti. L’ho avvertito. Anche quando ci parlavamo non ci parlavamo e quando ci guardavamo e quando no. Ci sono cose che nascono e altre no. Non c’è empatia tra me e Caterina, da sempre. Però è una grande professionista e splendida mamma. Si costruiscono altre cose e si va avanti. A parte un po’ di indifferenza non c’è altro”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

