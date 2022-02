Al GF Vip passano la canzone di Ditonellapiaga e Rettore e Manila Nazzaro le scambia per Giordana Angi (VIDEO)

1 La gaffe di Manila Nazzaro sulla canzone di Sanremo 2022

Mentre il Festival di Sanremo 2022 si è concluso con un grande successo di ascolti, divertimento e soprattutto musica, il Grande Fratello Vip 6 sta continuando. Infatti manca poco più di un mese alla fine del reality. Ma cosa hanno in comune questi due programmi decisamente molto diversi? In teoria nulla se non fosse per una gaffe di Manila Nazzaro proprio su un brano che era in gara al Festival.

Per chi non lo sapesse, i concorrenti del GF non possono avere nessun contatto non l’esterno se non espressamente deciso dal programma. E quindi non possono neanche sapere nulla se non è sempre il Grande Fratello a deciderlo. Questo significa che non hanno visto Sanremo e quindi non conoscono nemmeno le nuove canzoni.

Nonostante questo, il GF, mandando nella casa la musica, attualmente sta trasmettendo molte delle nuovissime canzoni che erano in gara e che stanno avendo un enorme successo. Proprio oggi è successo che in tutta la casa risuonassero le note del brano “Chimica” di Ditonellapiaga e Donatella Rettore. E mentre alcuni di vipponi erano in cucina, Barù ha chiesto a Manila quale fosse questa canzone (giustamente non l’aveva mai sentita). L’ex Miss Italia, con estrema convinzione, ha risposto che a cantare era Giordana Angi. Aggiungendo di aver riconosciuto proprio l’artista. Ecco il video che dimostra quanto successo:

Comprensibile il fatto che non sappiano le canzoni di Sanremo 2022, ma effettivamente è quasi assurdo scambiare Ditonellapiaga e Rettore per Giordana Angi. Hanno voci totalmente diverse.

