Manila Nazzaro e Stefano Oradei anticipano le nozze e si sposano a sorpresa (FOTO)

Nicolò Figini | 5 Maggio 2024

L’ex vippona Manila Nazzaro è convolata a nozze con il compagno Stefano Oradei prima del previsto. Ecco tutto ciò che è accaduto nella giornata di ieri.

Manila Nazzaro si è sposata

Non molte settimane fa Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno rivelato alcuni dettagli del loro matrimonio, che si sarebbe dovuto celebrare il 13 maggio 2024. L’ex vippona ha parlato di quattro abiti diversi, partendo da uno molto semplice, fino ad arrivare a qualcosa di più elaborato:

“Sono quattro abiti in tutto: uno per il rito in Campidoglio e tre per tre momenti diversi della serata. […] Mi rappresentano molto e sono bianchi perché credo nella purezza dell’amore mio e di Stefano.

Il bianco è un colore che rispecchia il nostro modo di essere e ci piace. L’abito del Campidoglio è un po’ più semplice degli altri tre. Sono tutti e quattro eleganti pur nella loro semplicità: sono i dettagli che fanno la differenza”.

A sorpresa però Stefano e Manila Nazzaro hanno pubblicato delle foto in cui possiamo capire che le nozze sono state celebrate nella giornata di ieri, 4 maggio 2024. Tra i presenti, ovviamente, anche le damigelle d’onore Angela Melillo e Milena Miconi. Qui sotto possiamo vedere lo scatto del bacio tra marito e moglie.

Stefano Oradei e Manila Nazzaro sposi

Probabilmente però il 13 maggio avverrà la festa vera e propria oppure una celebrazione più simbolica con molte più persone, in quanto la cerimonia di ieri ai fan è sembrata piuttosto intima. Al momento non sappiamo cosa accadrà con esattezza, ma non possiamo che augurare il meglio ai novelli sposi.

Manila e Stefano hanno pubblicato sui social anche la foto delle loro mani con indosso la fede nuziale. In più hanno condiviso una tenera frase: “Un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti, la vita ti regala una favola“. Una dedica dolcissima che hanno voluto rivolgere l’uno all’altra.