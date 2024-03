Gossip

Vincenzo Chianese | 30 Marzo 2024

A distanza di poco più di un mese dal matrimonio con Stefano Oradei, Manila Nazzaro rivela i primi dettagli delle sue nozze.

Manila Nazzaro si sposa

Solo pochi mesi fa, a sorpresa, Manila Nazzaro ha annunciato le nozze con Stefano Oradei, con il quale ha una relazione stabile da diverso tempo. I due così il prossimo 13 maggio si uniranno finalmente in matrimonio e tutto inizia a essere pronto per il grande giorno dell’ex Miss Italia. La coppia dirà il fatidico sì nella Sala Rossa in Campidoglio, mentre il ricevimento si terrà nella splendida cornice di Villa Miani a Roma. In attesa del matrimonio, in queste ore la Nazzaro ha rivelato al settimanale Diva e Donna i primi dettagli delle nozze, annunciando che indosserà ben quattro abiti da sposa! Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sono quattro abiti in tutto: uno per il rito in Campidoglio e tre per tre momenti diversi della serata. […] Mi rappresentano molto e sono bianchi perché credo nella purezza dell’amore mio e di Stefano. Il bianco è un colore che rispecchia il nostro modo di essere e ci piace. L’abito del Campidoglio è un po’ più semplice degli altri tre. Sono tutti e quattro eleganti pur nella loro semplicità: sono i dettagli che fanno la differenza”.

Per le nozze con Stefano Oradei, Manila Nazzaro ha scelto anche quattro damigelle d’onore d’eccezione: Angela Melillo, Milena Miconi, Matilde Brandi e Veronica Maya, che indosseranno degli abiti color glicine. Ad accompagnare l’ex Vippona del Grande Fratello Vip all’altare saranno i due figli Francesco Pio e Nicolas. Ma non è finita qui. Manila ha anche rivelato che ci saranno ben due cerimonie e ha fatto i nomi di chi sarà a officiare le nozze:

“In Campidoglio Cesare San Mauro, uno di famiglia, il marito della mia amica Angela Melillo, esperto celebrante, mentre in Villa Milena Miconi”.